I GIUDICI AVREBBERO DECISO DI ESCLUDERE LE PROVE CONTRO IL 64ENNE FORNITE DAI SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI – IN ATTESA DI UNA NUOVA PRONUNCIA DEL RIESAME, HANNOUN RESTA RECLUSO A TERNI



La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a una diversa sezione del Riesame di Genova l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista e architetto palestinese di 64 anni arrestato a fine dicembre perché accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Annullate con rinvio anche le ordinanze di custodia cautelare degli altri tre rimasti in carcere.

In attesa di una nuova pronuncia del Riesame, Hannoun resta recluso a Terni. La motivazione sarà resa nota entro 30 giorni. In attesa delle motivazioni alla pronuncia della Cassazione, appare certo, visto il respingimento del ricorso dei pm, che i documenti israeliani sono stati definitivamente esclusi come fonte indiziaria, come già aveva disposto sia il Riesame di Genova che i pg della stessa Cassazione, in netto contrasto con i pm genovesi.

«Visto che il provvedimento riguarda tutti gli arrestati, sembra evidente che i giudici della Cassazione abbiano ascoltato e immagino accolto il tema di fondo posto da me, cioè è configurabile in questo caso il 270 bis?», afferma l’avvocato Fabio Sommovigo, legale di Hannoun. Quest’ultimo è accusato di aver dirottato i soldi di raccolte fondi a scopi umanitari per finanziare in realtà Hamas.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 9th, 2026 at 15:56 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.