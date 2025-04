“GRAN PARTE DEL COMMERCIO CINESE DA 500 MILIARDI DI DOLLARI CON GLI STATI UNITI È SACRIFICABILE”… “CHI SOFFRE DI PIÙ DA UN DECOUPLING? LA CINA STRETTAMENTE CONTROLLATA DA XI; O L’AMERICA FEBBRILE E IRREQUIETA DI TRUMP, DOVE 100 MILIONI DI CONSUMATORI VIVONO CON CARTE DI CREDITO AL MASSIMO E SENZA RISPARMI?



L’America ha già giudicato malamente la Cina in passato. La tracotanza da superpotenza trasformò la guerra di Corea in un conflitto diretto tra truppe statunitensi e cinesi. Il presidente Harry Truman pensava di avere piena licenza di scagliare parte dell’Ottava Armata americana oltre il 38º parallelo nell’ottobre 1950 e ribaltare l’intera Corea del Nord comunista.

I suoi consiglieri gli assicurarono che il regime nascente di Mao Tse-tung era troppo debole per intervenire, e troppo mal equipaggiato per fare una grande differenza anche se avesse osato. Fu il peggior fallimento dell’analisi strategica statunitense in epoca moderna. Le forze guidate dagli Stati Uniti affrontarono una disfatta, un accerchiamento e un’umiliazione totale quando 200.000 soldati cinesi attraversarono il fiume Yalu. Oggi

sappiamo quanto Truman fu vicino a usare armi atomiche.

I cinesi non la chiamano “guerra di Corea”. La chiamano la “guerra contro l’America”. Oggi è conosciuta dai giovani cinesi soprattutto attraverso la battaglia di Triangle Hill – Shangganling – un film degli anni ’50 su un’unità del 15º Corpo che resistette a ondate di assalti per 42 giorni, costringendo gli Stati Uniti alla ritirata

Quel film è stato il grido di battaglia in Cina nell’ultima settimana, celebrato dal blog “Uncle Ming’s Remarks”, popolarissimo su WeChat, e ampiamente diffuso dai netizen cinesi – tutti cresciuti con una ricca dieta di “educazione patriottica”.

Se una Cina povera e arretrata fu disposta ad affrontare l’America all’apice della sua potenza globale nel 1950, difficilmente oggi si tirerà indietro ora che è l’egemone industriale e creditore finanziario del mondo – con circa 6 trilioni di dollari (4,5 trilioni di sterline) di attività in valuta estera, se si includono le opache disponibilità delle banche statali.

“È mai stato possibile nella storia che il più grande creditore del mondo venga sconfitto dal più grande debitore del mondo?”, chiede Uncle Ming.

Già. Il tasso di risparmio degli Stati Uniti è crollato allo 0,6% del PIL. Il Tesoro USA dipende dagli investitori esteri per finanziare un debito nazionale in crescita più che mai, già pari al 122% del PIL, con un disavanzo fiscale strutturale del 6-7% fin dove l’occhio può vedere.

Il Tesoro deve rifinanziare il 33% dei suoi 36 trilioni di dollari di debito federale nei prossimi 12 mesi.

La Cina non ha avuto nulla a che fare con il crollo del mercato dei Treasury della scorsa settimana C’erano molte altre ragioni: un disordinato disfacimento dello “scambio di base” da parte di hedge fund colti alla sprovvista; e soprattutto la resa dei falchi del disavanzo repubblicani al Congresso, disposti ad avallare un trucco di bilancio che permette all’America di tagliare le tasse e spendere trilioni che non può permettersi.

Ma è facile immaginare come la Cina potrebbe creare panico proprio prima delle aste del Tesoro, se lo volesse.

Trump aveva idea di ciò che stava facendo quando ha lanciato la sua guerra tariffaria contro la Cina, chiudendo allegramente il rapporto commerciale cardine del sistema internazionale?

Si potrebbe pensare che la soglia di dolore politico del Partito Comunista Cinese, totalitario e controllore del web, sia infinitamente più alta di quella dell’America Maga che fa spesa da Walmart o dei politici repubblicani che affrontano le elezioni di metà mandato l’anno prossimo. E ugualmente che Xi Jinping abbia molto da guadagnare nel rifiutarsi ostinatamente di “leccare il culo”, per usare le delicate parole di Trump.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono scese da un picco del 6,7% del PIL cinese nei primi anni 2000 al 2,7% di oggi. Quasi l’86% delle esportazioni cinesi ora va al resto del mondo. La Via della Seta marittima sta trasformando gran parte del Sud globale in un sistema economico cinese.

L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico da sola è un mercato più grande per la Cina rispetto agli Stati Uniti. Gran parte del Medio Oriente è ora classificata come pro-Cina o incline alla Cina sulla mappa geopolitica di Capital Economics.

Non sono tra coloro che pensano che la Cina sia automaticamente destinata alla supremazia economica. Ha investito cronicamente in eccesso di capacità. Affronta deflazione da debiti e l’inizio di una “giapponesizzazione”. È formidabile in interi settori tecnologici ma anche fragile, rigida, fondata sulla paura, e maledetta dalle patologie della dittatura di partito.

Le democrazie liberali hanno tutto da giocarsi. La Cina vince il XXI secolo solo se l’Occidente si suicida, ed è esattamente questo che Trump ci sta esortando a fare.

Tuttavia, gran parte del commercio cinese da 500 miliardi di dollari con gli Stati Uniti è sacrificabile. Spedire giocattoli, mobili, scarpe e vestiti per vendite da discount nei supermercati americani non è redditizio. Né è la nicchia di mercato che la Cina desidera come potenza hi-tech emergente.

“È ora che tutte queste attività a basso valore aggiunto che vendono a Walmart chiudano,” ha detto Andy Xie, ex banchiere di Morgan Stanley.

Come riferisce la mia collega Szu Ping Chan, esiste un’intera scuola di economisti in Cina che sostiene che lo “shock Trump” sia esattamente ciò di cui la Cina ha bisogno per uscire dalla trappola del reddito medio e fare un salto nella catena del valore.

Chi soffre dunque il maggior stress politico da un decoupling economico totale e violento? La Cina strettamente controllata da Xi; o l’America febbrile e irrequieta di Trump, dove 100 milioni di consumatori vivono con carte di credito al massimo e senza risparmi, vulnerabili a un’impennata dei prezzi dei beni di prima necessità, senza margini di sicurezza se perdono il lavoro?

“L’economia civile americana è totalmente disorganizzata e non ha un piano coerente se la Cina interrompe la fornitura di terre rare,” ha detto Jack Lifton, presidente del Critical Minerals Institute.

La Cina ha già limitato le esportazioni di gallio, germanio, antimonio e grafite negli ultimi due anni, e ora ha ampliato la lista.

Questa stretta non è un incidente del libero mercato o della geografia. La Cina ha perseguito una politica strategica per eliminare i rivali tramite dumping predatorio e ha costretto le proprie fonderie a sovracostruire capacità di raffinazione.

Come ormai è ben noto, ha acquisito il controllo del 90% della catena di fornitura di terre rare necessarie per robotica, semiconduttori, aviazione, magneti, radar, veicoli elettrici, wireless 5G e 6G, elettronica di potenza, e via dicendo.

Il controllo cinese sulle fonti globali di litio, cobalto, nichel è più debole, ma Washington è chiaramente rimasta al volante addormentata. Trump ha ragione su questo.

La politica razionale per gli Stati Uniti è costruire la propria industria di raffinazione nei prossimi dieci anni e stipulare contratti di fornitura a lungo termine con paesi come Canada e Australia. Invece, Trump ha preso a pugni in faccia gli alleati, e ha lanciato la sua guerra con la Cina prima che gli Stati Uniti fossero pronti a subirne le conseguenze. Ha completamente sbagliato la sequenza.

Trump continua a dire al mondo che non farà marcia indietro sulle tariffe e che “nessuno verrà risparmiato”. Ma i mercati stanno scontando pesantemente tutto ciò che dice.

Vedono che ha fatto marcia indietro contro Canada e Messico dopo aver scoperto che i prezzi delle auto statunitensi sarebbero esplosi, e che non ha osato premere il grilletto sulle tariffe complete contro l’Europa, e che ha

immediatamente disinnescato il suo stesso embargo contro la Cina dopo aver scoperto che un iPhone prodotto negli Stati Uniti sarebbe costato 3.000 dollari.

Tutti, tranne una banda in via di estinzione di seguaci trumpiani nel mondo, possono vedere, in breve, che il suo bluff è stato smascherato. La Cina deve solo stringere i denti, come il 15º Corpo a Triangle Hill, e aspettare che anche gli elettori di Trump se ne accorgano.

