L’EX CONSIGLIERE REGIONALE VENETO DI FRATELLI D’ITALIA, NOTO PER LE SUE SPARATE CONTRO I NERI E PER LA PASSIONE PER ARMI E CACCIA, È STATO BOCCIATO DAGLI ELETTORI ALLE REGIONALI … ORA VANNACCI È PRONTO A IMBARCARE ANCHE IL LEGHISTA STEFANO VALDEGAMBERI, CON POSIZIONI FILO-PUTINIANE



Per tutti era “il segreto di Pulcinella”. Adesso però il dado è tratto. Certo, manca l’ufficialità, ma che Joe Formaggio abbia chiuso la porta in faccia a Fratelli d’Italia per accasarsi in Futuro Nazionale, il nuovo movimento di Roberto Vannacci, ormai pare evidente. Visto che il suo numero di telefono compare in bella mostra sulla locandina che annuncia il passaggio in città, sabato prossimo, di Vannacci.

L’appuntamento è al civico 7 di viale della Fisica dove ha sede una fonderia e la locandina recita “Incontro con aziende del territorio per un futuro industriale”. Quindi, pare di capire, un incontro a porte chiuse in cui chiamare a raccolta gli imprenditori. E poco sotto, per informazioni, per chi fosse interessato a partecipare, è impresso un numero di cellulare senza riferimenti.

Ai più attenti però non è sfuggito che il numero corrisponde a quello di Formaggio. È l’indizio decisivo di una scelta che, come detto, era nell’aria da tempo. Da subito dopo le elezioni Regionali.

Quando Formaggio, vulcanico consigliere regionale uscente, non è riuscito a centrare la rielezione. Una botta, per un risultato personale sotto le aspettative. Con i meloniani che alla fine a Venezia hanno portato il solo Francesco Rucco, sostenuto da Elena Donazzan e Silvio Giovine. Anche in questo caso l’esito è stato sotto le aspettative, non per Vicenza in particolare ma in tutto il Veneto, dove la discesa in campo di Luca Zaia con la Lega e il fatto di non avere il traino di un proprio candidato governatore, ha portato FdI ad ottenere un risultato poco brillante. Chiusa parentesi.

Formaggio, si diceva. Ecco, dopo la sconfitta elettorale è sparito dai radar. Ed evidentemente questi mesi di riflessione solitaria lo hanno portato allo strappo con il partito in cui militava dal lontano 2013, quando FdI era lontanissima dai numeri di oggi. «Passa con Vannacci», la frase che da tempo circolava negli ambienti politici. E lui? Silenzio. Anche ieri i tentativi di avere una sua dichiarazione sono andati a vuoto. Ma, pur in attesa della sua conferma, la notizia c’è tutta: quel numero impresso vale già una conferma.

In Veneto l’altro nome noto è quello del consigliere regionale Stefano Valdegamberi. I primi contatti tra Vannacci e Formaggio risalgono a memoria al 2023 quando il generale andò proprio nel ristorante di Formaggio a presentare il suo contestatissimo libro. Contatti che evidentemente, dopo l’uscita di Vannacci dalla Lega, si sono fatti più insistenti, sino all’avvicinamento definitivo. E tutto sommato non stupisce perché il campo di entrambi è l’estrema destra. Manca solo l’ufficialità. Ma quel numero vale già più di mille parole.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Aprile 6th, 2026 at 21:12 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.