IL POTERE SI TIENE TUTTO IN FAMIGLIA: OLTRE A SCALFAROTTO, LAVORA PER FAZZO COME SEGRETARIA PARTICOLARE, LA NIPOTE DI PATRIZIA SCURTI, MENTRE IL MARITO DELLA POTENTISSIMA SEGRETARIA-OMBRA, GIUSEPPE NAPOLI, È UN AGENTE AISI CHE PRESIEDE ALLA SCORTA DELLA PREMIER



Ma che ghiotte sorprese saltano agli occhi sbirciando i nuovi vertici nelle partecipate pubbliche Snam, Italgas, Fincantieri e Trevi, deliberati del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti.

Ad esempio: alla guida di Snam, al posto di Stefano Venier, arriva l’annunciato Agostino Scornajenchi, mentre alla presidenza c’è Alessandro Zehentner, entrambi benedetti dalla Fiamma di Fazzolari.

Nella lista di Snam figura anche la riconferma dell’ex magistrato Augusta Iannini, coniugata Vespa.

Nel caso di Italgas Paolo Gallo si appresta a fare il quarto mandato; per quanto riguarda invece la presidenza, Palazzo Chigi si è preoccupata del futuro di Paolo Ciocca, dato che a breve lascerà la poltrona di Open Fiber.

Vi ricordate le straordinarie perfomance televisive del Prof “No Euro”, alias Antonio Maria Rinaldi, quando era eurodeputato della Lega?

Uno sforzo che ala fine si è rivelato vano per l’economista perché Salvini non l’ha più ricandidato.

Anche l’idea di fargli occupare la poltrona di presidente dell’Eni nel 2023 svanì perché il governo Meloni ci spedì l’ex comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana (al quale fu sbarrato il passo a direttore del DIS). Ora Rinaldi è stato fatto finalmente felice con la poltrona di presidente di Trevi Finanziaria Industriale.

Il bello per gli “addetti ai livori” arriva sul versante Fincantieri.

Straconferma per Pierroberto Folgiero e per il presidente Biagio Mazzotta, quest’ultimo già Ragioniere generale dello Stato, che saranno affiancati come consiglieri dal “sereno variabile” Gianfranco Battisti (passata la cuccagna grillina, fu Conte a nominarlo alla guida delle Ferrovie, ha traslocato in Forza Italia).

Ma il clou, fiato alle trombe! arriva con il novello consigliere di Fincantieri, Emilio Scalfarotto. Emilio chi? Il nome dell’ex assessore alla Gioventù del Comune di Fiumicino occorre accostarlo al suo attuale ruolo: è l’influente capo segreteria del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.

Nato a Genova, Scalfarotto è sempre stato “uno di loro”: ha iniziato nel Fronte universitario di azione nazionale (Fuan), nel 1965 si è trasferito a Roma dove ha fatto le prime esperienze nel Fronte della Gioventù, dove ha conosciuto Giorgia e Fazzo, per diventare poi dirigente di AN.

È stato lui insieme a due amici a fondare l’associazione “Fratelli di Italia”, poi diventato con altri un partito.

Col trionfo elettorale del 2022, si sono ritrovati tutti insieme nel blindatissimo circolo della “Fiamma Magica” di Palazzo Chigi, dominio incontrastato del sottosegretario caro alla Ducetta.

Se Scalfarotto è il braccio esecutivo del “Genio”, come segretaria particolare di Fazzo lavora anche la nipote di Patrizia Scurti, mentre Giuseppe Napoli, marito della potentissima segretaria-ombra di Giorgia, è un agente Aisi che presiede alla scorta della premier: essì, tutto si tiene in famiglia.

E come “l’unico di cui si fida” Fazzolari, Scalfarotto deve sbattersi ogni santo giorno per sostenere l’attivismo furibondo del sottosegretario che risolve (“me la vedo io!”) qualsiasi tipo di problemi e insidie della Ducetta.

Fazzo è il “Mister Wolf” che gestisce non solo la comunicazione ma anche le strategie economico-bancarie del governo, non dimenticando però di distribuire “veline” ai giornalisti accondiscendenti, chiamare i direttori di quotidiani, bacchettando ministri e Ad delle partecipate, scornandosi su Rai e chi ne ha più ne metta.

Beh, ritrovarsi uno Scalfarotto novello consigliere di Fincantieri, su! ammettiamolo, è il minimo del cameratismo alla Fiamma.

(da Dagoreport)

This entry was posted on venerdì, Aprile 18th, 2025 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.