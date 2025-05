IL CASO DELLA “LARAN”, SOCIETÀ DEL SETTORE DIFESA FONDATA GLI EX DEPUTATI DEL M5S, MASSIMO ARTINI E TATIANA BASILIO, CHE NEL 2014 ALLA CAMERA TUONAVA: “LE ARMI CHE VOI APPROVATE SONO ORRIBILI MACCHINE PER UCCIDERE, MUTILARE” … L’EX SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA , ANGELO TOFALO, HA CREATO UNA SOCIETÀ DI “CONSULENZA STRATEGICA” SU INTELLIGENCE E SICUREZZA. MENTRE MANLIO DI STEFANO HA OTTENUTO UN INCARICO ALL’AMERICANA “AXIOM SPACE”



Non è solo una questione di politica e valori, ma anche — a volte soprattutto — affari. L’inchiesta “Furbi di guerra” andata in onda ieri su La7 a 100 minuti , la trasmissione di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, racconta la corsa al riarmo con il sottobosco di lobbisti, politici ed ex pronti a fare bei guadagni.

Un sistema che sembra funzionare bene: nel 2016 l’Italia spendeva 19,4 miliardi in armamenti, nel 2025 siamo passati a 31,3: l’unica spesa pubblica cresciuta tanto in una stagione di tagli e sacrifici. Di mezzo ci sono anche (ex esponenti di un partito che era nato, e rimane, pacifista, cioè il M5S.

A pochi metri da Montecitorio, ad esempio, sono sorti gli uffici della Laran: società del settore difesa che fa parte del consorzio Aiad, i produttori dei sistemi d’arma; consorzio guidato da Guido Crosetto prima della nomina a ministro della Difesa del governo Meloni. Laran l’hanno fondata gli ex deputati 5 Stelle Massimo Artini e Tatiana Basilio.

Tra i soci ci sono altri parlamentari del passato come Luca Carabetta, Gianluca Rizzo, Roberto Rossini, Luca Frusone, Filippo Gallinella (erano tutti nelle commissioni Difesa) e il già sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Una classica storia di cosiddette porte girevoli: eletti che anni fa col M5S audivano la Laran in Difesa e che una volta non rieletti diventano lobbisti del settore. Altro nome coinvolto l’ex europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, che abbandonò il M5S per Azione. «Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, fare orfani e vedove», diceva indignandosi Basilio in suo intervento alla Camera nel 2014, da poco eletta.

Nel mondo ex Movimento ci sono anche altri impegnati professionalmente nel settore: già sottosegretario alla Difesa , Angelo Tofalo ha fondato una società di “consulenza strategica” su intelligence e sicurezza.

Manlio Di Stefano, uscito dal M5S per andare con Luigi Di Maio e che negli anni antisistema di Beppe Grillo aveva posizioni filo-russe, lavora per Axiom come consulente già dal 2022. Da sottosegretario agli Esteri con delega a spazio e aerospazio si è ritrovato quindi a lavorare subito dopo per una azienda specializzata in infrastrutture spaziali commerciali.

Quanto ad Aiad, affiliata a Confindustria, oggi — racconta La 7 con il servizio di Danilo Lupo — è guidata da Giuseppe Cossiga, ex parlamentare di FdI, ex sottosegretario alla Difesa, figlio di Francesco

L’approfondimento di 100 minuti tocca anche Massimo D’Alema, che tentò di fare da mediatore per l’acquisto di armamenti con dei paramilitari colombiani di estrema destra. La posizione dell’ex premier ed esponente Pci-Pds-Ds-Pd-Art.1 è stata archiviata. Resta la domanda di chi ha curato l’inchiesta tv: perché mettere a disposizione la propria influenza per una compravendita del genere? Ma D’Alema sceglie di non rispondere.

(da agenzie)

