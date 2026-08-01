I GIORNALISTI DI “REPORT” SALGONO SULLE BARRICATE: “L’INTENZIONE DELL’AZIENDA SEMBRA QUELLA DI VOLER DISTRUGGERE LA STORIA E L’INTEGRITÀ DELLA TRASMISSIONE, SU UN EVIDENTE MANDATO POLITICO” … “LE FIGURE SCELTE NON SONO IN ALCUN MODO RAPPRESENTATIVE DELLA STORIA E DEI VALORI DI REPORT” – GLI INVIATI GIULIO VALESINI E BERNARDO IOVENE: “RIFIUTIAMO LA PROPOSTA AVANZATACI DALLA RAI DI RICOPRIRE IL RUOLO DI CAPI AUTORE”

“Rifiutiamo la proposta avanzataci dalla Rai di ricoprire il ruolo di capi autore di Report”. Lo dichiarano Giulio Valesini e Bernardo Iovene, inviati storici della trasmissione d’inchiesta di Rai3, spiegando che “nel pomeriggio di oggi al direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini era stata data una disponibilita’ di massima a collaborare al nuovo corso del programma ma non erano stati comunicati i nomi scelti, che abbiamo appreso solo dalle agenzie”.

La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report.

Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma.

(da agenzie)