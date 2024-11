“CIRIANI DICE DI ESSERE UN EX MISSINO. IO CI SONO NATA IN QUESTO PARTITO MA NON ME LO RICORDO”



”Può sembrare assurdo, tutto sommato a me sta bene che tolgano la fiamma, perché così almeno finisce questa presa in giro…”, dice all’Adnkronos Giuliana de’ Medici Almirante, figlia dello storico leader missino Giorgio e di Donna Assunta.

”Ci stanno prendendo in giro con questa fiammella, la lasci stare -avverte Giuliana dè Medici, attuale segretario generale della Fondazione Almirante- chi ormai non ha più niente a che vedere con il Movimento sociale italiano né nel modo di essere e di fare, né per le idee che portano avanti. Almeno usciamo da questo equivoco finalmente, una volta per tutte”.

Per la figlia dell’ex leader missino chi vuol spegnere la fiamma, vuol dimenticare il passato e la figura di Almirante. ”A questo punto -si sfoga- è inutile dire che la fiamma è di An o di Fdi. La fiamma è di tutti quelli che ci credono e ne portano avanti i valori. Ho letto le dichiarazioni di Ciriani. Lui dice di esser un missino. Io ci sono nata in questo partito ma francamente non me lo ricordo… Questa proposta che ha fatto non mi sembra una sua idea, ma un’apripista, della serie: buttiamola lì e vediamo che succede..

Il ministro ha menzionato Pinuccio Tatarella, definendolo il padre di questa nuova destra ma vorrei ricordare semplicemente che l’unico vero padre della destra italiana è un signore che si chiama Giorgio Almirante, che ha vissuto per l’Msi, ha lavorato tutta la sua vita per questo partito, l’ha fondato e portato avanti arrivando ad avere anche 100 parlamentari”.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Novembre 21st, 2024 at 14:16 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.