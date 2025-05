LA DUCETTA SI “DIMENTICA” DI DIRE CHE PER RIMANDARE NEL PAESE D’ORIGINE CHI È DETENUTO NEL CPR DI GJADER, OCCORRERÀ FARLO PASSARE DI NUOVO PER L’ITALIA

“I tribunali rimandano in Italia migranti con reati”, dice Giorgia Meloni in Parlamento rinfocolando la polemica con i magistrati ma dimenticando di dire

che questo prevede la legge. E ancora: “Entro la settimana avremo rimpatriato il 25% di quelli detenuti in Albania”, anche qui evitando di dire il numero assoluto (appena 10 persone) e di ricordare che comunque per rimandare nel Paese d’origine chi è detenuti nel Cpr di Gjader occorrerà prima ripassare dall’Italia.

La premier utilizza il question time al Senato per fare il punto sulla situazione del Cpr Albania, che rimane in cima alle sue priorità, e per ribadire l’efficacia dell’operazione nonostante i numeri assolutamente insignificanti e la nuova breccia aperta dai giudici italiani che hanno già disposto il rientro in Italia di diversi migranti che, proprio da Gjader, hanno per la prima volta avanzato richiesta d’asilo.

(da agenzie)