“CONDIZIONI DI DETENZIONE LONTANISSIME DA QUELLE DESCRITTE DALLA FARNESINA, ORA UNIAMOCI PER LIBERARE CECILIA”



La situazione in cui si trova Cecilia Sala è «molto seria», ben più grave di quella che era apparsa sinora. Le condizioni della giornalista 29enne rinchiusa dal 19 dicembre nel carcere di Evin appaiono «lontanissime da quelle descritte dal nostro ministero degli Esteri nei giorni scorsi».

Lo scrive Matteo Renzi in un post allarmato sui social dopo le notizie pubblicate stamattina dai giornali sulle condizioni di Cecilia Sala, che nelle telefonate di ieri ai suoi cari ha rivelato di dormire per terra in una cella angusta, di non aver mai ricevuto alcun bene di prima necessità di quelli inviati dall’ambasciata e di essere stata privata perfino degli occhiali. «È molto provata», hanno detto preoccupati i genitori della ragazza. Per questo ora l’ex premier e leader di Italia Viva si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, cui chiede di convocare un vertice d’urgenza con i leader di tutte le forze politiche.

«Interrompiamo tutti le vacanze» per Cecilia

«Nessuno di noi vuole far mancare il proprio sostegno al Governo perché davanti all’arresto illegittimo di una cittadina italiana, a maggior ragione se giornalista, non c’è maggioranza e non c’è opposizione», premette Renzi.

Ma in casi gravi e preoccupanti quello ora sotto gli occhi di tutti, continua, «è giusto che la Premier riunisca subito i leader di tutti i partiti o i capigruppo. Chiedo alla Presidente Meloni di riunire in sua presenza i leader di maggioranza e opposizione o semplicemente i capigruppo già oggi. O al più tardi domani. Siamo pronti a raggiungerla a Palazzo Chigi oggi o domani, interrompendo tutti le vacanze, perché la situazione è molto più seria e più grave di come è stata descritta ai giornali. Diamo la massima disponibilità e il massimo sostegno al Governo, ma il Governo faccia ciò che altri premier hanno fatto in situazioni analoghe in passato coinvolgendo da subito tutte le opposizioni. Cecilia deve essere liberata subito e tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte. Non c’è un minuto da perdere», sprona il governo il leader di Italia Viva.

