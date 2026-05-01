I GOVERNATORI LEGHISTI VOLEVANO NUOVI POTERI PER LE LORO REGIONI. DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, INVECE, È USCITO UN TESTO IN CUI VENGONO RIPROPOSTI POTERI GIÀ ESISTENTI, SEMPRE INGABBIATI DENTRO VINCOLI NAZIONALI, VERIFICHE MINISTERIALI, SENZA RISORSE AGGIUNTIVE



Si rischia sempre di restare delusi quando si prova a replicare nella vita vera quel che si è sognato. Dev’essere accaduto anche ai leghisti con l’autonomia differenziata. Una volta calata nella vita vera, la loro bandiera ha dovuto affrontare i veti delle burocrazie ministeriali, le resistenze degli alleati di governo, i paletti degli uffici legislativi. Mano a mano che superava questi ostacoli, il grande progetto del Carroccio si è pian piano svuotato, e quel che rimane, oggi, è qualcosa di profondamente diverso dalla rivoluzione annunciata quattro anni fa.

Fa uno strano effetto, però, ripercorrere i desideri iniziali dei presidenti di Regione della Lega, leggere le pre-intese che avevano firmato solo qualche mese fa con Calderoli, e poi guardare oggi il testo delle intese preliminari di cui ha iniziato a discutere il Parlamento. L’autonomia è stata silenziosamente depotenziata soprattutto sulla materia più delicata e pesante: “La tutela della salute”.

I leghisti volevano nuovi poteri per le loro Regioni. Dal Consiglio dei ministri, invece, è uscito un testo in cui vengono riproposti poteri già esistenti, sempre ingabbiati dentro vincoli nazionali, verifiche ministeriali, programmazione statale e senza risorse aggiuntive.

Il nuovo governatore del Veneto Alberto Stefani prova a vendere gli effetti dell’autonomia nella sua Regione come se valesse, «per la sola Sanità, 300 milioni di euro». Si potrebbe pensare che Stefani si aspetti 300 milioni in più.Non è così. Quelli li sognava l’ex governatore Luca Zaia.

La cifra nasce da una stima di quanto i cittadini veneti già spendono oggi per fondi sanitari integrativi, forme private di assistenza e via dicendo. La proposta iniziale di Zaia e degli altri tre governatori interessati era quella di collegare strutturalmente quella spesa privata al sistema sanitario regionale, attraverso leggi regionali e una regia pubblica.

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, intervenendo in audizione alla Camera, offre una sintesi impeccabile di quel che è diventata l’autonomia in materia sanitaria: «Se noi avessimo una maggior discrezionalità condivisa, non autonoma, potremmo coprire esigenze che oggi non possiamo». Insomma, si è trasformata in una concessione di «discrezionalità condivisa» tra lo Stato e la Regione. Come slogan, «Più autonomia» funzionava. Invece ora i leghisti padani dovranno sostituirlo con “Più discrezionalità condivisa”. Il loro sconforto, in effetti, sarebbe comprensibile.

(da La Stampa)

This entry was posted on giovedì, Maggio 28th, 2026 at 21:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.