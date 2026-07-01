LE LUNGHE BATTAGLIE GIUDIZIARIE CHE HANNO PORTATO A VICENDE SIMBOLO

Da Federico Aldrovandi a Riccardo Magherini o Stefano Cucchi, sono diverse le vittime morte mentre erano “nelle mani dello Stato”.

Quanto accaduto a Bologna – dove un quarantaduenne è morto dopo essere stato bloccato dalla polizia – viene da molti associato ad alcune di queste vicende.

Ecco i casi più conosciuti:

FEDERICO ALDROVANDI – Erano le prime ore del 25 settembre 2005 quando, al parco dell’ippodromo di Ferrara, il diciottenne Federico Aldrovandi fu ucciso durante un controllo di polizia.

Sono finite le indagini e i processi, sono ormai passate le polemiche, resta una mobilitazione che non vuole dimenticare un ragazzo diventato simbolo anche per altre tragedie. Per la sua morte furono condannati in via definitiva quattro poliziotti delle volanti. Il reato fu qualificato come eccesso colposo in omicidio colposo.

GIUSEPPE UVA – La Corte europea per i diritti dell’uomo ha in parte ammesso il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia di Giuseppe Uva nel 2021, in merito alla morte dell’artigiano varesino di 43 anni, il cui decesso, avvenuto nel 2008, fu al centro di una vicenda giudiziaria che vide imputati (per omicidio preterintenzionale, abbandono di incapace, arresto illegale e abuso di autorità) e poi assolti in tutti e tre i gradi di giudizio, due carabinieri e sei poliziotti.

STEFANO CUCCHI – Il geometra romano di 31 anni, arrestato il 15 ottobre 2009 per detenzione di stupefacenti, morì sei giorni dopo, il 22 ottobre, all’ospedale Sandro Pertini pesando 37 kg e con numerose fratture. La lunga battaglia legale della famiglia ha portato a quindici processi, tre inchieste, due pronunciamenti della Cassazione. Nel 2019, due carabinieri sono stati condannati in via definitiva a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Dopo 13 anni c’è stato l’ultimo capitolo con la sentenza di condanna di otto carabinieri per i depistaggi.

RICCARDO MAGHERINI – Il 40enne morì a Firenze nella notte del 3 marzo 2014 per un arresto cardiocircolatorio, dopo essere stato tenuto per 13 minuti immobilizzato a terra dai carabinieri intervenuti perché in preda a delirio dopo aver bevuto e assunto cocaina. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per il suo decesso. Nella sentenza la Cedu afferma che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c’era “l’assoluta necessità” di mantenere Magherini immobilizzato a terra, e sottolineano che le “linee guida in vigore all’epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita”.

(da Ansa)