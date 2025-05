LO SCORSO ANNO SONO STATI REGISTRATI 3.453 EPISODI, UN NUOVO RECORD NELL’ULTIMO DECENNIO

Nel 2024 aumentano i casi di violenza motivata da razzismo, antisemitismo ed estremismo di destra: lo scorso anno sono stati registrati 3453 casi, che segnano un nuovo record nell’ultimo decennio.

È l’allarmante dato comunicato oggi dal Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (Vbrg) in una conferenza stampa.

Aumentano anche le vittime che passano da 3384 del 2023 a 4681 del 2024. Il motivo principale è sempre il razzismo (1794 casi), seguito dalla violenza contro avversari politici (542 casi), dall’antisemitismo (354 casi) e da violenza contro il mondo omosessuale e queer (344 casi). Il Vbrg ha pubblicato i propri dati confrontandoli con quelli ufficiali della polizia: in primi sono solitamente molto più numerosi dei secondi.

La ragione secondo il Vbrg è la tendenza a non considerare reati politici o comunque ascrivibili all’estremismo di destra tutta una serie di casi, che finiscono, ad esempio, per essere considerati come criminalità comune. Per evitare questo effetto distorsivo, il Vbrg assume come centrale la prospettiva delle vittime e un esame qualitativo dei singoli casi.

Nella conferenza stampa è stato chiesto al governo di varare un piano di azione nazionale per contrastare il fenomeno, tra le proposte l’estensione dei progetti sul valore della democrazia, una legge per contrastare la violenza on line, una migliore tutela delle vittime, in particolare la tutela dei gruppi più esposti e vulnerabili. (ANSA).

