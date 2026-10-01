“LA GROENLANDIA APPARTENEVA ALLA DANIMARCA MA ORA SI È AGGIUNTA AL NOSTRO BEL PIATTO. IL NOSTRO PIATTO SI INGRANDISCE CONTINUAMENTE, PENSATE ANCHE AL VENEZUELA” … “LA GOVERNATRICE DELL’ARIZONA KATIE HOBBES È STUPIDA, PROPRIO STUPIDA. IO POSSO DIRLO PERCHÉ FREQUENTO PERSONE MOLTO INTELLIGENTI COME ELON MUSK”

“Chi fa trapelare informazioni riservate deve essere fucilato”. Lo ha detto Donald Trump ad un comizio in Arizona. Il presidente si è poi rivolto ai media presenti e ha detto: “Loro sono come quelli che fanno trapelare le notizie”.

“Ho guadagnato 72 miliardi di dollari su TikTok! Sapete chi è il numero uno su TikTok? Trump. Sono io il numero uno”. Lo ha detto Donald Trump durante un comizio in Arizona. “Taylor Swift è diciannovesima. Hanno appena pubblicato le classifiche”, ha aggiunto il presidente americano attaccando la popstar come aveva già fatto durante la campagna presidenziale del 2024.

Donald Trump rivendica che la Groenlandia appartiene agli Stati Uniti. Durante un comizio in Arizona il presidente ha detto che l’isola “apparteneva alla Danimarca ma ora si è aggiunta al nostro bel piatto. Il nostro piatto si ingrandisce continuamente, pensate anche al Venezuela”.

“Katie Hobbes è stupida, proprio stupida. Io posso dirlo perché frequento persone molto intelligenti come Elon Musk”. Lo ha detto Donald Trump ad un comizio in Arizona attaccando l’attuale governatrice democratica dello Stato. Il presidente ha poi ribadito di “fare finta che sulla scheda ci sia il suo nome” alle prossime elezioni di midterm. “Quando ci sono io i repubblicani prendono il 40% in più”, ha detto.

(da agenzie)