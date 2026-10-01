INVECE DI MANDARE UN MESSAGGIO, HA AGGIORNATO LO STATO WHATSAPP E TUTTI HANNO VISTO

“Sii orgoglioso. Ho sdoganato il cazzo alla Camera”: ieri sera chi ha dato un’occhiata allo stato whatsapp del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, di Fdi, ha pensato di avere le traveggole. A chi si stava rivolgendo, il buon Foti? Come mai rivendicava di aver sdoganato il cazzo a Montecitorio?

La battuta si riferisce a quanto accaduto ieri: alla fine della replica della premier Giorgia Meloni in Aula sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, Foti si è alzato e ha preso la parola per dare i pareri del governo sulle risoluzioni presentate dai gruppi. Ha pasticciato però con le carte che aveva tra le mani, qualche foglio è caduto, è andato un po’ in tilt tra numeri e nomi ed è stato corretto dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

A quel punto, ha perso la pazienza e ha sbottato, sventolando le carte: “Ragazzi io ho quello che mi avete dato”, ha esclamato rivolgendosi a Fontana, “se poi date delle cose sbagliate… ma questi sono atti della Camera… che cazzo!”. Risate tra i banchi dell’Aula. Evidentemente, tornato a casa, Foti voleva mandare un messaggino scherzoso a un amico, ma da buon “boomer” ha pasticciato col cellulare e così il suo stato whatsapp è stato visibile per tutti…

(da agenzie)