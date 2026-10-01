LO RIPORTA IL “WALL STREET JOURNAL”: ZACHARIA HA SOSTENUTO L’ESAME NEL 2011 DOPO ESSERSI LAUREATA MA NON LO HA SUPERATO

Ogni giorno Trump ne spara una e i lettori pensano che sia l’ultima quella più demenziale. Ma il giorno dopo il presidente Usa riesce superarsi, smentendo gli analisti del giorno prima.

Ultimamente la sua corte dei miracoli è in continuo rinnovamento, chi esce e chi entra, tra presunti amanti, soggetti con precedenti penali e psicopatici.

Nel migliore dei casi degli sprovveduti contaballe.

La portavoce della Casa Bianza Katie Zacharia non ha superato l’esame per esercitare la professione forense, nonostante Donald Trump l’abbia presentata come avvocato. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Zacharia ha sostenuto l’esame nel 2011 dopo essersi laureata ma non lo ha superato.

Ennesima figura di merda , ma tranquilli: domani verrà superata…

(da agenzie)