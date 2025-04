IL TYCOON ATTACCA “MAD VLAD” CON UN POST SU “TRUTH”: “FORSE DEVE ESSERE TRATTATO IN MODO DIVERSO, ATTRAVERSO SANZIONI BANCARIE O SECONDARIE. TROPPA GENTE STA MORENDO” … MACRON DOPO IL COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE UCRAINO: “TOCCA A PUTIN DIMOSTRARE CHE DESIDERA DAVVERO LA PACE”



“Putin non aveva motivo di sparare missili in aree civili e città negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, che mi sta prendendo in giro e che deve essere trattato in modo diverso, attraverso sanzioni bancarie o secondarie? Troppa gente sta morendo”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Nel lungo post sul suo social Truth, Trump attacca il New York Times e il suo giornalista Peter Baker che, in un’analisi, ha sostenuto che il presidente “fa il gioco di Putin” e che “molte delle sue azioni sono state viste come un vantaggio diretto o indiretto per la Russia, tanto che alcuni funzionari russi hanno celebrato le sue mosse”.

“Non importa quale accordo faccio per la Russia e l’Ucraina, il New York Times ne parlerà sempre male”, afferma Trump. “Peter Baker, seguendo le richieste del suo editore, ha scritto che l’Ucraina dovrebbe riprendere il suo territorio, penso la Crimea, e altre ridicole richieste per mettere fine” alla guerra, aggiunge Trump

L’Ucraina merita un accordo di pace migliore. Lo afferma il board editoriale del Washington Post, notando come l’attuale proposta dell’amministrazione Trump favorisce la Russia e “premia Putin per la sua guerra”.

“Capitolare ora, nei termini dell’ultima proposta della Casa Bianca, porterebbe all’Ucraina la pace e poco più” perché – mette in evidenza il Washington Post – a Kiev non sarebbe concessa l’occasione di proteggersi da future incursioni dalla Russia entrando a far parte della Nato e non le sarebbe offerta nessuna garanzia di sicurezza da parte degli Stati Uniti.

“Pretendere che l’Ucraina ceda parte del suo territorio all’aggressore Putin, che invita i russi a prepararsi a nuove guerre, è una semplice e tragica ripetizione dell’errore fatale commesso in passato da Chamberlain”. Lo scrive su X il commissario Ue per la Difesa, Andrius Kubilius. L’allora premier britannico

“Chamberlain nel 1938 a Monaco credeva di poter raggiungere un accordo sulla pace con Hitler e chiese che la Cecoslovacchia cedesse parte del suo territorio a Hitler. Fu l’inizio del cammino verso la Seconda guerra mondiale. Churchill, Roosevelt e Reagan lottarono” invece “per la libertà e contro gli imperi del male. E ci riuscirono”, evidenzia.

“Scambio molto positivo oggi con il presidente Zelensky a Roma. Porre fine alla guerra in Ucraina. Questo è l’obiettivo che condividiamo con il presidente Trump. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato. Il presidente Zelensky me lo ha ripetuto oggi. Vuole collaborare con americani ed europei per attuarlo. Ora tocca al presidente Putin dimostrare che desidera davvero la pace”.

Così il presidente francese Emmanuel Macron su X. “Continueremo il lavoro nel quadro della coalizione dei volenterosi lanciata a Parigi lo scorso marzo, per raggiungere sia questo cessate il fuoco sia una pace completa e duratura in Ucraina”.

(da agenzie)

