LA SEGRETARIA HA CONVINTO I DEM A LEI VICINI, AD ACCETTARE LA NOMINA DI PIERO, FIGLIO DEL GOVERNATORE USCENTE, A SEGRETARIO REGIONALE… – IN PUGLIA RESISTE IL VETO DI DECARO SU EMILIANO E VENDOLA. IL NODO RESTA LA CANDIDATURA DI VENDOLA

Una massiccia (e amara) dose di realpolitik per sbloccare la partita della Campania. Elly Schlein ha blindato il compromesso raggiunto con Vincenzo De Luca, per ottenere il sostegno del governatore uscente alla corsa del 5 stelle Roberto Fico come suo successore.

Una candidatura, quella dell’ex presidente della Camera, sostenuta da un’ampia coalizione di centrosinistra e da mesi in attesa di essere formalizzata, proprio per le resistenze di De Luca. Ora lo stallo sembra superato e nei prossimi giorni Fico inaugurerà ufficialmente la sua campagna elettorale, in vista del voto di novembre.

L’accordo tra Schlein e Giuseppe Conte, del resto, era chiuso da tempo, ma per onorarlo la leader Pd ha dovuto dare un grande dispiacere ai dirigenti campani a lei più fedeli. Ieri ha convocato al Nazareno i due componenti della segreteria, Marco Sarracino e Sandro Ruotolo, tra i più accaniti oppositori di De Luca, ma allo stesso tempo sostenitori di Fico, e ha chiesto loro di turarsi il naso. Cioè di accettare la candidatura unitaria del figlio del presidente uscente, Piero, come nuovo segretario regionale del Pd.

Una scelta spiazzante dopo due anni di commissariamento, la guerra dichiarata ai «cacicchi e signori delle tessere», le promesse di rinnovamento. «Ma per noi conta il quadro di insieme, l’unità della coalizione e la vittoria in Campania – spiegano dall’entourage della segretaria – dopo sarà più semplice gestire le dinamiche di partito».

Questa, almeno, è la scommessa, supportata dall’atteggiamento collaborativo mostrato fin qui da De Luca jr., che siede con Schlein nei banchi di Montecitorio e, nelle ultime settimane, si è mosso da mediatore tra lei e il padre.

Durante una riunione online carica di mugugni, a Sarracino e Ruotolo è toccato il compito di recapitare ai dirigenti campani l’appello all’unità della leader dem su De Luca segretario regionale, accantonando l’ipotesi circolata di proporre una candidatura alternativa.

Per rendere un po’ più digeribile il rospo, l’accordo prevede che, a stretto giro, vadano a congresso anche le federazioni provinciali, con la garanzia che a Napoli verrà messo un esponente della mozione Schlein (ora c’è il “deluchiano” Peppe Annunziata).

«E, alla fine, il segretario metropolitano di Napoli ha più potere di quello regionale», sottolineano gli oppositori del governatore.

Mentre in Puglia c’è ancora da lavorare per sbloccare quella di Antonio Decaro. Ieri a Bari, alla riunione della segreteria regionale dem, si è deciso di portare al tavolo della coalizione la disponibilità con riserva dell’eurodeputato, fino a ieri fermo sul suo veto alla presenza di Michele Emiliano e Nichi Vendola nelle liste di Pd e Avs.

Il passo di lato dell’attuale governatore dipende dal Nazareno e, raccontano fonti Pd pugliesi, sarebbe un problema risolto. Il

nodo resta la candidatura di Vendola, a cui i Verdi-Sinistra non sembrano disposti a rinunciare. «Antonio deve mettersi d’accordo con Nichi, se no non ne usciamo», la voce che filtra da Bari. I pontieri starebbero organizzando una cena tra i due, nei prossimi giorni, per agevolare il chiarimento definitivo.

