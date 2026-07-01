ROGGERO DOVRA’ VERSARE ALLE FAMIGLIE DEI MALVIVENTI 480MILA EURO… IL MISTERO DELL’IMPORTO DELLA RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA TEMPO: “PECCATO CHE NON ABBIA PAGATO NIENTE”

“Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà”. Così l’avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando delle provvisionali che Mario Roggero, condannato per l’omicidio di due rapinatori fuori dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo), dovrebbe versare secondo la sentenza alle parti civili.

Nel processo Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra (Cuneo). Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest’ultimo e Alessandro Modica, l’autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi.

La sentenza di primo grado, confermata nelle statuizioni dall’appello, aveva stabilito il pagamento di complessivi 480mila euro, oltre alle spese legali sostenute dalle quindici persone costituite. I 10mila euro di provvisionale nei confronti di Modica risultano essere stati pagati, come confermato dall’avvocata Carla Montarolo.

Restano le altre somme, più il capitolo dei risarcimenti in sede civile, che si apre ora che la sentenza è divenuta definitiva. “Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, Roggero ha diverse proprietà” fa sapere l’avvocato Caruso. C’è da valutare anche l’ammontare esatto della raccolta fondi che il gioielliere aveva promosso dopo la condanna in primo grado e ha più volte rilanciato: “Non sappiamo esattamente quanto abbia raccolto, ma sono somme considerevoli: la raccolta fondi l’aveva pubblicizzata sia per le spese legali che per le parti civili. Peccato che non abbia mai pagato niente”.

Nel ddl Sicurezza da poco entrato in vigore una norma, ribattezzata “salva Roggero”, esclude il risarcimento per chi reagisce a determinati reati. Ma la norma, spiega l’avvocato Caruso, non avrebbe comunque avuto effetto in questo caso: “riguarda l’eccesso colposo di legittima difesa e questo non è un eccesso colposo”.

(da agenzie)