PER LA POLIZIA FERROVIARIA SI TRATTA DI UN FURTO MESSO A SEGNO DA UNA BANDA DI STRANIERI. MA IL “CAPITONE” EVOCA UN DISEGNO CRIMINALE PER SABOTARE IL MINISTERO DEI TRASPORTI



Ieri pomeriggio qualcuno ha forzato l’ingresso di una centralina elettrica dei treni alla stazione di Roma Aurelia e ha rubato un avvitatore all’interno di un furgoncino nell’area recintata.

Sono in corso indagini della Polfer che non esclude si tratti semplicemente di un furto messo a segno da una banda di stranieri.

Ma per Salvini invece si tratta di un preciso disegno criminale per sabotare il lavoro del ministro dei Trasporti.

“Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana”, ha scritto in una nota del Mit in cui ringrazia i dipendenti Fs che, “dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie“.

Il precedente nel padovano: giovedì è stato trovato un catenaccio di bicicletta appeso alla linea elettrica, qualcuno non aveva trovato altro modo di disfarsene.

Salvini non ha esitato a rilanciare: “Se venisse confermato che la catena è stata messa lì per sabotare il transito dei treni sarebbe gravissimo. Chi c’è dietro questi atti?”.

(da agenzie)

