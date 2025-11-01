NEL 2011, EPSTEIN SCRISSE UNA MAIL ALLA SUA “APE REGINA”, GHISLAINE MAXWELL, IN CUI RACCONTAVA DELL’INCONTRO TRA TRUMP E VIRGINIA GIUFFRE’ (CHE SI È SUICIDATA LO SCORSO APRILE) … LE MAIL, CON I NOMI CENSURATI, SONO STATE SCODELLATE DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DELLA CAMERA USA, MA IL TABLOID INGLESE HA PUBBLICATO LA LETTERA RIVELANDO IL NOME DELLA RAGAZZA … LA DOMANDA È: CHE FARA’ TRUMP DAVANTI ALLO SCANDALO SESSUALE?



Epstein affermò che Trump trascorse ore a casa sua con Virginia Giuffre Jeffrey Epstein sostenne che Donald Trump aveva trascorso ore a casa sua con Virginia Giuffre, ha appreso il “Daily Mail”.

Il finanziere pedofilo citò più volte Trump in una serie di email inviate a Ghislaine Maxwell e allo scrittore Michael Wolff nel corso di quindici anni, secondo i messaggi resi pubblici dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera.

In un’email datata 2 aprile 2011, Epstein scrisse a Trump parlando di una vittima il cui nome era stato oscurato dai Democratici nella versione resa pubblica. Ma il “Daily Mail” ha ottenuto la versione non censurata dell’email, che rivela che Epstein si riferiva a Virginia Giuffre — la quale, nelle sue memorie, ha dichiarato che Trump non fece mai nulla di sbagliato.

Epstein scrisse a Maxwell: «Voglio che tu capisca che il cane che non ha abbaiato è Trump… Virginia ha trascorso ore a casa mia con lui, e non è mai stata menzionata. Capo della polizia, ecc. Sono al 75%.» Maxwell rispose: «Ci stavo pensando anch’io…»

Il contesto del loro scambio non è chiaro. Circa tre anni prima, Epstein era stato incarcerato in Florida dopo essersi dichiarato colpevole di adescamento della prostituzione minorile.

Giuffre, che si è suicidata all’inizio di quest’anno, era stata reclutata da Maxwell nel 2000 mentre lavorava come addetta alla

spa del club Mar-a-Lago di Trump. Aveva 16 anni.

Le comunicazioni sono state pubblicate mercoledì dopo che, all’inizio dell’anno, i Democratici avevano citato in giudizio l’eredità di Epstein.

Trump non ha inviato né ricevuto nessuna di queste email e non è stato accusato di alcun reato in relazione a Epstein o Maxwell.

In un’altra email tra Epstein e Wolff, datata gennaio 2019, il criminale sessuale condannato fa riferimento alla sua espulsione dal club Mar-a-Lago di Trump.

«Trump ha detto che mi ha chiesto di dimettermi», scrisse Epstein, aggiungendo: «Mai stato membro. Ovviamente sapeva delle ragazze, dato che chiese a Ghislaine di smettere».

La Casa Bianca ha dichiarato che Trump aveva bandito il pedofilo da Mar-a-Lago “perché era un pervertito”, e lo stesso presidente ha affermato che Epstein aveva “rubato” giovani donne che lavoravano nella spa.

Trump avrebbe vietato l’accesso a Epstein intorno all’ottobre 2007, secondo i registri del club.

In una terza email, Wolff scrisse a Epstein con oggetto “heads up” (“attenzione”) il 15 dicembre 2015, giorno di un dibattito televisivo delle primarie repubblicane trasmesso dalla CNN.

«Ho sentito che la CNN sta pianificando di chiedere a Trump stasera del suo rapporto con te — o in diretta o subito dopo il dibattito», scrisse Wolff a Epstein.

Epstein rispose: «Se potessimo preparargli una risposta, cosa

pensi che dovrebbe dire?»

Wolff replicò: «Penso che dovresti lasciarlo impiccarsi da solo. Se dice di non essere mai stato sull’aereo o a casa tua, allora ti dà un prezioso capitale politico e mediatico.

«Potrai usarlo per rovinarlo, ottenendo anche un vantaggio positivo per te, oppure, se sembrerà davvero che possa vincere, potrai salvarlo, generando un debito. Naturalmente è anche possibile che, se gli verrà chiesto, dirà che Jeffrey è un brav’uomo che ha avuto un trattamento ingiusto ed è vittima del politicamente corretto, che in un regime Trump sarà messo fuori legge.»

Trump ha rivelato nuovi dettagli sulla sua rottura con Epstein a luglio, dicendo di aver bandito il finanziere da Mar-a-Lago per avergli sottratto dipendenti della spa, inclusa la stessa Giuffre.

Parlando a bordo dell’Air Force One durante un viaggio in Scozia, Trump disse che Epstein aveva assunto due volte lavoratrici del club nonostante fosse stato avvertito, spingendolo a dichiararlo “persona non grata”.

Trump aggiunse che Giuffre “potrebbe essere stata” una delle dipendenti reclutate da Epstein.

La Casa Bianca continua a subire pressioni affinché renda pubblici i documenti del Dipartimento di Giustizia relativi a Epstein.

I Repubblicani della Camera hanno citato in giudizio Ghislaine Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni, e i suoi

avvocati ora chiedono l’immunità in cambio della sua testimonianza davanti al Congresso.

La Camera dovrebbe tornare a Washington mercoledì per porre fine allo shutdown del governo — e un voto sui documenti Epstein è previsto una volta che i deputati saranno tornati in aula.

(da www.dailymail.co.uk)

