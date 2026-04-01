LO SCARTO E’ MINIMO, L’AFFLUENZA E’ SALITA AL 62%

Per diversi mesi i sondaggi hanno restituito un quadro piuttosto stabile: il centrodestra avanti, con un margine che, pur oscillando, non veniva davvero messo in discussione. Le ultime rilevazioni, invece, complice anche l’esito del Referendum sulla Giustizia, mostrano qualcosa di diverso. La distanza tra le due coalizioni si riduce progressivamente, fino ad arrivare in alcuni casi a un sostanziale equilibrio, con scarti molto contenuti e talvolta un lieve vantaggio del centrosinistra. È un cambiamento che va letto certamente con prudenza, perché parliamo di variazioni limitate e ancora instabili. Non c’è, infatti, almeno per ora, un’inversione consolidata dei rapporti di forza. Però il dato politico c’è: il vantaggio che sembrava acquisito si è assottigliato e la competizione torna aperta. In altre parole, si passa da una fase in cui l’esito appariva piuttosto prevedibile a una in cui il risultato dipende di nuovo da pochi punti e da dinamiche che possono ancora evolversi.

Il peso di Fratelli d’Italia e il rallentamento del centrodestra

Come racconta la rilevazione di Only Numbers con dati raccolti tra il 30 e il 31 marzo, all’interno della coalizione di governo, Fratelli d’Italia continua a rappresentare il punto di riferimento principale, mantenendo la posizione di primo partito con una quota attorno al 27,5%. Il dato, però, va letto insieme alla sua evoluzione: rispetto ai mesi precedenti, infatti, il consenso appare infatti in lieve calo. Un andamento che incide su tutto quanto il centrodestra: Forza Italia e Lega restano su percentuali più contenute e non compensano la flessione del partito guida.

Un centrosinistra più competitivo

Dall’altra parte, il centrosinistra mostra invece segnali di maggiore solidità. Il Partito Democratico si mantiene infatti su livelli stabili, sopra il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle, con un 12%, conserva un consenso che, pur lontano dai picchi del passato, resta determinante per l’equilibrio complessivo dell’area. Più dei singoli dati, è la dinamica generale a risultare però davvero rilevante: il campo progressista sembra infatti oggi molto meno slegato e più capace di competere come blocco unico

Le forze minori

Al di fuori dei due poli principali, si muove un insieme di forze che non risultano decisive singolarmente ma che contribuiscono comunque a definire il quadro complessivo. Tra queste, Futuro Nazionale, che registra una crescita graduale, segno di un elettorato che cerca rappresentanza anche fuori dalle coalizioni tradizionali. Allo stesso tempo, l’area centrista continua a restare sotto le soglie che potrebbero renderla determinante.

Il Referendum come fattore di riequilibrio

In questo contesto, a influenzare il clima politico è stato il recente referendum sulla giustizia, che ha inciso sia sugli equilibri interni alla maggioranza sia sulla capacità del centrosinistra di presentarsi in modo più compatto. La coalizione di governo si trova ora a gestire una fase più complessa, segnata da tensioni politiche, come le notizie sulle recenti dimissioni, e da un contesto economico difficile, aggravato dall’aumento dei costi energetici legati alla situazione nell’Asia sud-occidentale. In una situazione di questo tipo, anche variazioni contenute nei consensi possono avere un impatto significativo.

L’affluenza in crescita cambia la lettura

Ma accanto ai dati sui partiti, c’è poi un altro elemento che contribuisce a ridefinire lo scenario e cioè la crescita dell’affluenza, che si avvicina ora al 62%. È un elemento importante perché cambia il contesto in cui leggere i sondaggi. Quando vota più gente, gli esiti diventano più incerti: il vantaggio delle coalizioni più solide si riduce, mentre chi era più indietro o meno competitivo ora può invece guadagnare terreno.

(da Fanpage)