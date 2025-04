PIÙ IN GENERALE, TRA L’ELETTORATO DI CENTROSINISTRA IL 37% VUOLE ELLY SCHLEIN COME LEADER DELLA COALIZIONE, IL 33% PREFERISCE CONTE. E IL 40% VUOLE TENERE FUORI DALLO SCHIERAMENTO ITALIA VIVA E AZIONE



Il perimetro dello schieramento che nei prossimi anni dovrà contrapporsi al centrodestra nei diversi appuntamenti elettorali è lontano dall’essere definito, tuttavia gli elettori dei diversi partiti mostrano di essere reciprocamente aperti alle alleanze.

PD e AVS sono ritenuti parte integrante della coalizione da gran parte della base dei partiti di opposizione, mentre su Movimento 5 Stelle, +Europa e PSI c’è qualche riserva in più, ma ad essere chiaramente contrario è solo 1 su 5. Nuovamente le chiusure maggiori si registrano su Azione e Italia Viva, anche se la presenza della formazione di Renzi risulta oggi più accettabile rispetto a sei mesi fa.

Analizzando nello specifico il rapporto tra le due liste maggiori, emerge come la spinta degli elettori del PD ad allearsi con il M5S sia maggiore del contrario. Di fatto, però, in entrambi i campi prevale la disponibilità ad avvallare un accordo, anche se con alcuni distinguo tra elezioni politiche e quelle locali. In particolare, i pentastellati si mostrano più aperti ad alleanze alle regionali e amministrative al confronto del passato, mentre Dem leggermente di meno.

Uno dei temi sui quali le due formazioni hanno assunto posizioni contrapposte è quello delle spese militari. In effetti, i due elettorati tendono a seguire le posizioni dei rispettivi leader (pacifismo intransigente di Conte e difesa europea di Schlein), ma non in maniera omogenea, una parte non trascurabile esprime infatti pareri diversi dalla linea del partito).

Una volta definita la composizione dello schieramento sarà inevitabile decidere chi ne sarà il leader. Allo stato attuale l’elettorato esprime la preferenza per Elly Schlein, ma Conte la segue da vicino.

