TRUMP HA MINACCIATO DI VIETARE ALL’ATENEO DI AMMETTERE STUDENTI STRANIERI SE NON ACCETTERÀ DI SOTTOPORSI A CONTROLLI SULLE AMMISSIONI, SULLE ASSUNZIONI E SULL’ORIENTAMENTO POLITICO



L’amministrazione Trump ha chiesto al fisco (Irs) di revocare le esenzioni fiscali di cui gode Harvard in una nuova, significativa escalation nel braccio di ferro tra il presidente americano Donald Trump e la più ricca università del mondo che si é opposta ai suoi diktat di adeguarsi nei programmi, le assunzioni e le ammissioni degli studenti alle sue politiche anti-Dei (diversità, equità e inclusione).

Le esenzioni fiscali sono accordate a organizzazioni caritatevoli, religiose o attive nel campo dell’istruzione. In cambio le organizzazioni devono astenersi dal fare attività politica. Non ci sono prove che Harvard abbia violato questi paletti, secondo esperti citati dal Washington Post.

Sta all’Irs la decisione ultima se cambiare lo stato esentasse di Harvard. Il capo facente funzione dell’agenzia per le imposte, Andrew De Mello, ha ricevuto oggi la richiesta della Casa Bianca e deve ancora decidere se porla in atto. Ieri Trump aveva minacciato la revoca delle esenzioni fiscali attaccando poi Harvard come “una barzelletta” che “insegna l’odio e la stupidità” e che “non merita” l’accesso a fondi federali.

(da agenzie)

