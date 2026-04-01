L’EX DEPUTATA MARJORIE TAYLOR GREENE INVOCA LA RIMOZIONE DEL PRESIDENTE: “NON POSSIAMO UCCIDERE UN’INTERA CIVILTÀ. È FOLLIA” … L’EX ANCORMAN DI “FOX NEWS”, TUCKER CARLSON S’INCAZZA PER QUEL “SIA LODATO ALLAH”: “CHI PENSI DI ESSERE? FARSI BEFFE DELLA FEDE DEGLI ALTRI VUOL DIRE FARSI BEFFE SULL’IDEA STESSA DI FEDE” …LA PODCASTER DI DESTRA CANDACE OWENS: “UN RE PAZZO, PROFONDAMENTE MALATO” – IL “FINANCIAL TIMES”: LA GUERRA FINORA È COSTATA AGLI USA 22-31 MILIARDI DI DOLLARI



“25mo emendamento. Neanche una bomba è stata sganciata in American. Non possiamo uccidere un’intera civiltà. Questa è follia”.

Lo afferma Marjorie Taylor Green, la repubblicana ex fedelissima di Donald Trump, commentando l’ultimo messaggio del presidente su Truth. Il 25mo emendamento prevede la rimozione del presidente senza che sia necessario sollevare accuse precise. E’ sufficiente che il vice presidente e la maggioranza del gabinetto trasmettano una lettera al Congresso sostenendo che il presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio.

A criticare duramente Trump è anche Tucker Carlson, l’ex volto noto di Fox, che punta il dito contro il presidente per il messaggio volgare di Pasqua sull’Irana. “Chi pensi di essere? Stai prendendo in giro la religione dell’Iran e nessuna persona perbene si prende gioco della religione altrui. Farsi beffe della fede degli altri vuol dire farsi beffe sull’idea stessa di fede”, ha detto Carlson.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Aprile 7th, 2026 at 21:15 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.