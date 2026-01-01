“È STRAZIANTE CHE, ALLA VIGILIA DEL NOSTRO 250° ANNIVERSARIO, ABBIAMO UN PRESIDENTE CHE STA PERVERTENDO TUTTI I VALORI SU CUI IL PAESE È STATO FONDATO: PRENDERSI CURA GLI UNI DEGLI ALTRI, RISPETTARE I DIRITTI RECIPROCI” … “TRUMP È UN BAMBINO ANARCHICO, CHE PROVOCA CONTINUAMENTE SCONVOLGIMENTI GLOBALI, TRASGREDENDO E RIMODELLANDO TUTTO A PROPRIA IMMAGINE CAOTICA. NON HA ALCUN INTERESSE PER I DISCORSI AL CAMINETTO; LUI VUOLE APPICCARE INCENDI”



Ho visto il carismatico direttore d’orchestra italiano Gianandrea Noseda dirigere giovedì la National Symphony Orchestra, in un programma intitolato “Songs of Destiny & Fate”. Brahms, Bach e Vivaldi sono stati un balsamo lenitivo rispetto alla colonna sonora della presidenza Trump, che somiglia alla musica pugnalante e stridente composta da Bernard Herrmann per la celebre scena della doccia di Psycho di Hitchcock.

Il concerto si è aperto con The Star-Spangled Banner. Già prima che Trump intervenisse in modo blasfemo persino sul nome del Kennedy Center, l’orribile esecutore della guerra culturale trumpiana, Ric Grenell, aveva stabilito che tutti i concerti della National Symphony Orchestra dovessero iniziare con l’inno nazionale.

Sono sempre felice di portare la mano al cuore e ascoltare l’ode alla nostra bandiera e a questa “terra salvata dal cielo”. Mio padre teneva sempre una bandiera americana issata e la ammainava al tramonto in segno di rispetto, come si usava allora. Quando ho vinto il Pulitzer, il senatore di New York — uno molto cool — Daniel Patrick Moynihan mi mandò una bandiera che aveva sventolato sopra il Campidoglio, e la custodisco con affetto.

Ma è sembrato stonato essere imboccati a forza con The Star-Spangled Banner dal nostro presidente solipsista e dai suoi inquietanti adulatori, che non mostrano altro che disprezzo per la Costituzione e per i valori americani.

Il destino del nostro Paese era riflettere ideali che ci hanno resi un faro incandescente della democrazia. Ma Trump ha polverizzato quegli ideali. Ora siamo visti come sinistri, egoisti, indisciplinati e costantemente pronti ad azzannarci a vicenda.

L’audizione di Jack Smith davanti al Congresso, giovedì, è stata un pungente promemoria del fatto che Trump ha cercato di rovesciare il governo e ha messo in modo scellerato in pericolo i legislatori e il suo stesso vicepresidente«La nostra indagine ha rivelato che Donald Trump è la persona che ha causato il 6 gennaio, che ciò era prevedibile per lui e che ha cercato di sfruttare la violenza», ha detto Smith.

È straziante che, alla vigilia del nostro 250° anniversario, abbiamo un presidente che sta pervertendo tutti i valori su cui il Paese è stato fondato — prendersi cura gli uni degli altri, rispettare i diritti reciproci.

L’America non dovrebbe essere un luogo in cui un bambino di cinque anni dal volto angelico, di nome Liam, con un cappello dalle orecchie flosce e uno zaino di Spider-Man, venga afferrato e portato in un centro di detenzione da uomini incappucciati.

Il leader americano dovrebbe essere unificatore, una presenza forte e rassicurante nel mondo. Trump è un bambino anarchico, che provoca continuamente sconvolgimenti globali, trasgredendo e rimodellando tutto a propria immagine caotica. Non ha alcun interesse per i discorsi al caminetto; lui vuole appiccare incendi.

È più vicino al droit du seigneur che alla noblesse oblige. Si sente autorizzato ad avere qualunque cosa desideri, dalla Groenlandia al Canada, dal Kennedy Center a un Premio Nobel che non ha vinto.

A differenza dei presidenti precedenti, non sta contrastando la Russia: la sta assecondando. Ha denigrato i soldati della NATO morti per noi in Afghanistan e ha sminuito il nostro vicino più gentile, sostenendo che «il Canada esiste grazie agli Stati Uniti».

Pretendendo la Groenlandia — che continuava a chiamare Islanda — si è lamentato con i leader mondiali a Davos: «Tutto quello che voglio è un pezzo di ghiaccio».

La profondità della sua superficialità è infinita.

Un commentatore canadese ha chiesto: «In che modo Trump si comporterebbe diversamente se stesse davvero perdendo la testa?».

Capisco l’importanza dell’immigrazione legale. Mio padre irlandese combatté nella fanteria durante la Prima guerra mondiale per ottenere la cittadinanza. Nessuno vuole criminali illegali qui. Il presidente Joe Biden ha lasciato che il confine andasse fuori controllo.

Ma nel nuovo sondaggio New York Times/Siena University, una netta maggioranza ha detto che l’ICE è andata troppo oltre. Trump ha risposto dicendo che avrebbe ampliato la sua causa contro il Times includendo anche il sondaggio, perché la sua vanità fuori controllo non riesce ad accettare i numeri in calo; il sondaggio indicava che il 42 per cento degli elettori lo considera sulla strada per diventare uno dei peggiori presidenti della storia americana.

Abbiamo assistito con orrore alla trasformazione di Minneapolis in una sorta di inquietante zona di guerra: l’ICE che sostiene che i suoi agenti possano fare irruzione nelle case senza mandati giudiziari; un agente dell’ICE che spara tre volte a una madre disarmata — con dei peluche nel vano portaoggetti — fino a ucciderla; l’ICE che trascina fuori di casa, nella neve, un uomo del Minnesota — un immigrato hmong e cittadino americano naturalizzato senza precedenti penali — vestito solo con biancheria intima e Crocs; l’ICE che trattiene quattro bambini,

incluso il piccolo Liam, in un solo distretto scolastico. (Un’agente dell’FBI che voleva indagare sull’agente dell’ICE che ha sparato alla madre si è dimessa dopo che i dirigenti dell’ufficio le hanno detto di interrompere l’inchiesta).

«Perché detenere un bambino di cinque anni?», ha gridato, sconvolta, la sovrintendente del distretto, Zena Stenvik, durante una conferenza stampa.

È chiaro che l’entourage di Trump non vede alcuna differenza tra un criminale entrato illegalmente nel Paese e una famiglia che ha chiesto asilo e sta facendo tutto nel modo giusto per restare qui.

I miei genitori ci hanno inculcato il patriottismo e la gratitudine verso questo Paese. Sono cresciuta circondata da uomini in uniforme. Mia madre portava sempre nella borsa una Costituzione tascabile, insieme a minuscole bottiglie di Tabasco. Non voleva vederci il 4 luglio se non eravamo vestiti di rosso, bianco e blu. So cosa dovrebbe rappresentare l’America.

Trump ha reso l’America non americana.

Maureen Dowd

per il “New York Times”

