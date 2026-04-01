“ATTENZIONE, TUTTI QUEI VOTI AL ‘NO’ NON SONO AL CENTROSINISTRA: CI SONO ALMENO 3 MILIONI DI VOTI CHE ARRIVANO DAL CENTRODESTRA!… OGGI LA POLITICA È PIÙ DEBOLE PERCHÉ È STATO TOLTO IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI E MOLTE FIGURE BORDERLINE LI FINANZIANO. LA MAFIA OGGI È MENO RICONOSCIBILE”



‘Ci sono almeno 3 milioni di voti che arrivano dal centrodestra. “Dal referendum sono uscito più forte e più sicuro. Mi è servito a conoscere il genere umano, le persone che mi stanno attorno. Mi sono allenato a resistere allo stress, perché per mesi ogni giorno ho avuto attacchi sui giornali e nelle televisioni. Mi sono arricchito dal punto di vista umano”. Così il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, a Otto e mezzo, su La7.

“E’ stato bellissimo vedere i colleghi magistrati che non si sono mai spinti oltre quello che gli compete uscire e parlare con la gente, incontrare le persone. Più attacchi mi hanno fatto, più affetto e solidarietà ho ricevuto. Abbiamo coadiuvato un pezzo di Italia”, sottolinea.

“Quando durante lo spoglio – continua Gratteri – ho visto che a metà spoglio alcuni partiti iniziavano a dire “abbiamo vinto” e a parlare di primarie, dicevo ‘attenzione, state un po’ zitti’ perché tutti quei voti al no non sono al centrosinistra; ci sono almeno 3 milioni di voti che arrivano dal centrodestra. Per mettersi a dire “abbiamo vinto” ce ne vuole. Inviterei alla prudenza e a continuare a lasciare lavorare questo governo fino alla scadenza della legislatura”.

‘La mafia è meno riconoscibile, spesso seduta allo stesso tavolo’

“Non parlo delle indagini in corso, ma la storia giudiziaria ci insegna che oggi la politica è più debole perché è stato tolto il finanziamento pubblico ai partiti. Molte persone per bene li finanziano, ma anche figure borderline. La mafia oggi è meno riconoscibile: è imprenditrice, è nel mondo delle professioni”. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a Otto e mezzo su La7.

“Spesso nelle nostre indagini li abbiamo visti tutti seduti allo stesso tavolo, assieme anche alla politica. Non è impossibile per i partiti vigilare di più. La differenza tra un leader e un altro è il saper selezionare – ha sottolineato – In questi casi è pericoloso il cerchio magico, l’impedire a chi comanda di vedere la realtà”.

‘L’arroganza non paga, si facciano riforme per velocizzare i processi’

“Se la storia serve a imparare, penso che, visti i risultati, al governo non convenga continuare ad attaccare la magistratura. L’arroganza e l’aggressività non pagano, ce lo ha spiegato questo risultato elettorale”. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a Otto e mezzo su La7.

“Penso che quest’anno e mezzo di legislatura che rimane sarebbe bene che il governo lo utilizzasse per fare riforme che servono a velocizzare i processi e a investire”, ha aggiunto.

‘L’Onu non c’è, dobbiamo andare a Chi l’ha visto per trovarlo’

“Né l’Italia, né l’Europa sono influenti. Stiamo pagando il fatto che nei decenni passati non si è pensato a un’Europa federale. L’Ue è sempre più marginale e non c’è nessun leader europeo che può dire di influenzare davvero quello che sta accadendo nel mondo. Da quando c’è Trump il diritto internazionale non esiste più”. Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a Otto e mezzo su La7. “L’Onu non c’è, dobbiamo andare a “Chi l’ha visto per trovarlo?”, ha aggiunto.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 9th, 2026 at 15:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.