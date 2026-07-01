L’INTERESSE PER LA POLITICA È SEMPRE FORTISSIMO” (UNA PROPOSTA GLI È GIÀ ARRIVATA, MA NON DICE DA QUALE PARTITO: SARA’ “NOI MODERATI” DELL’AMICO MAURIZIO LUPI?)

L’ultima appena una settimana fa, in occasione dell’evento organizzato per l’anniversario del Partito Popolare Europeo con – tra gli altri Maurizio Lupi e l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini. Un ritorno che alimenta la domanda: potrebbe candidarsi alle prossime elezioni?

«Sto valutando. L’interesse per la politica è sempre fortissimo» per l’ex governatore lombardo. Una proposta gli è già arrivata, ma non dice da quale partito.

La sua posizione racconta l’evoluzione del mondo politico cresciuto attorno a Comunione e Liberazione. Se per oltre vent’anni è stata uno dei pochi mondi associativi italiani capaci di esprimere una classe dirigente riconoscibile, con ai vertici la triade composta da Formigoni in Lombardia, Lupi a Roma e Mario Mauro a Bruxelles, prima dentro FI e poi nel Popolo della Libertà, oggi quella stagione è definitivamente tramontata.

Dopo il cambio di linea voluto da don Julián Carrón nel 2012, negli anni degli scandali giudiziari, e confermato da Davide Prosperi, Cl ha rinunciato a qualsiasi forma di rappresentanza organizzata, rivendicando che l’impegno politico appartenga alla responsabilità dei singoli aderenti. Lo stesso Formigoni respinge ormai l’idea che esista ancora una componente politica riconducibile a Comunione e Liberazione. […]

Più recente è invece il percorso di Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia e volto di una generazione cresciuta quando la stagione politica di CL era ormai al tramonto. Non nasce nella tradizionale filiera ciellina ma attorno a Marco Osnato, esponente di peso di FdI.

Negli anni, attraverso la Fondazione Labora, Malagola ha costruito una propria rete di amministratori locali e giovani rampanti, contribuendo a formare una nuova classe dirigente che trova uno dei suoi esempi più evidenti a Lecco, con l’elezione a sindaco di Filippo Boscagli. In Lombardia, tra i riferimenti di questa area, c’è anche il consigliere regionale meloniano Matteo Forte. L’approdo in FdI viene letto come la scommessa su un partito destinato a diventare un grande contenitore conservatore capace di tenere insieme sensibilità diverse.

Le differenze tra queste aree sono evidenti soprattutto a Milano, storico fortino del mondo ciellino. Una parte vuole Lupi, un’altra – quella nell’orbita di Malagola – considera Pietro Tatarella uno dei nomi spendibili.

(da agenzie)