IL CICLISTA NON INTENDE CHE IL SUO ADDIO ALLA CARRIERA POSSA ESSERE STRUMENTALIZZATO E VUOLE TUTELARE LA PROPRIA IMMAGINE

Che tutte le X del mondo non riportassero sempre a galla la memoria della Decima Mas era già ben noto, anche se forse non a tutti. L’ultimo pseudo-ricordo che aveva fatto esplodere il caso era stato quello della X disegnata con le braccia dal ciclista Elia Viviani, per festeggiare l’oro iridato nell’inseguimento a squadre in quella che – come aveva annunciato – è stata la sua ultima gara in carriera. A distanza di qualche giorno, l’atleta azzurro è tornato sull’accaduto dando la sua spiegazione: «Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa perfettamente il significato di quel gesto».

Il post di Vannacci: «Un’altra Decima Mas»

La spiegazione, non dovuta, è diventata necessaria dopo un post dell’eurodeputato Roberto Vannacci. Secondo l’ex generale, il gesto di Viviani era proprio un richiamo alla Flottiglia militare italiana: «Un’altra decima per l’Italia», aveva scritto sui social. Le critiche erano piovute quasi immediatamente e da ogni parte, con testate giornalistiche e utenti anonimi che spiegavano che il

vero significato di quella X fosse la fine della carriera ciclistica per il Profeta. Un ultimo capitolo dolcissimo dopo 15 anni di fatica sui pedali.

La spiegazione di Viviani: «Ora valuto mosse per quel tweet»

Una decina di giorni più tardi, Viviani è stato costretto a tornare sulla questione in un’intervista a BiciSport: «Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa benissimo il significato di quel gesto, e non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo».

Ha poi aggiunto che sta ancora ragionando su se e come muoversi nei confronti proprio di Vannacci: «Per quanto riguarda quel tweet valuterò se devo muovermi nei prossimi giorni, visto che sono appena rientrato dalle vacanze».

Una mossa, che sa di legale, per tutelare la propria immagine di sportivo e tenere ben separata la sua straordinaria carriera da qualunque valore politico che gli si provi ad appiccicare sopra impropriamente.

(da agenzie)