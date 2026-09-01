NELLA GRAN PARTE DELLE BOTTEGHE DELLA GRANDE MELA IL PANE PUO’ COSTARE AL MASSIMO QUALCHE DOLLARO, MA LA PAGNOTTA A 60 DOLLARI RAPPRESENTA UNO STATUS SYMBOL… IL MONDO E’ PIENO DI COGLIONI, POI NEGLI USA SONO CONCENTRATI

A New York persino una pagnotta di pane si può trasformare in status symbol. Nel nuovo negozio Rye, a Soho, un grande pane di segale da circa 1,5 chili viene venduto a 60 dollari.

E la cosa più curiosa è che, invece di scoraggiare i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno.

Da quando il locale ha aperto, il 10 settembre, davanti al negozio sono comparse code di curiosi pronti a vedere, assaggiare e comprare quello che è già stato ribattezzato il “pane da 60 dollari”.

Il caso è rimbalzato sui media americani e internazionali, proprio perché la cifra sembra quasi una provocazione in una città dove il pane può costare normalmente pochi dollari e anche i sourdough artigianali più ricercati restano generalmente sotto i 20.

Rye è stato progettato come una boutique contemporanea più che come una panetteria tradizionale. E il pane può diventare anche una sorta di tela gastronomica: viene servito a fette con burro ed erba cipollina, caviale, creme, marmellate e altri condimenti.

C’è chi lo considera il simbolo di una New York dove anche il pane può diventare un prodotto di lusso e chi invece lo legge come l’ennesima evoluzione della cultura del cibo artigianale, dove materia prima, lavorazione, tempo e racconto diventano parte integrante del prezzo. La cosa più interessante, però, è che il pubblico sembra disposto a pagare.

(da agenzie)