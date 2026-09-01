LA DUCETTA HA SUPERATO ALLA GRANDE I DESIDERI DEL “PAPA’” DEL REDDITO DI CITTADINANZA, CON L’ANNUNCIO IN POMPA MAGNA DELL’ABOLIZIONE DEL BOLLO AUTO PER IL 2027

Giorgia Meloni ha annunciato in pompa magna l’abolizione del bollo auto. Ma appena nove mesi fa la presidente del Consiglio aveva ridicolizzato una proposta simile avanzata dall’eurodeputato M5s Pasquale Tridico che, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Calabria, dove era candidato alla presidenza, aveva messo sul tavolo la sospensione del tributo per le famiglie sotto una determinata soglia Isee.

A chiusura di Atreju (dicembre 2025), Meloni aveva elencato dal palco quelle che definiva le “carte” giocate dal centrosinistra in vista delle elezioni regionali. “Roba che Cetto La Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck”, aveva ironizzato Meloni dal palco.

(da Repubblica)

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