A RIMETTERCI SONO STUDENTI, RESIDENTI E FAMIGLIE CHE NON TROVANO UN BUCO IN CUI VIVERE – A “VENDICARLI” C’E’ UN ANONIMO GRUPPO DI ATTIVISTI, CHE SI “FIRMA” CON IL CAPPELLO DI ROBIN HOOD: PER FERMARE IL “GIUBILEO DEI RICCHI”, STANNO SABOTANDO GLI SMART LOCKER, I DISPOSITIVI PER I CHECK-IN AUTOMATICI, SPARSI IN TUTTA LA CITTA’



Colla o sticker per sabotare gli smart locker, e il cappello di Robin Hood con delle istruzioni per un sabotaggio fai da te. Nuova azione contro il mercato di b&b a Roma. Nella notte al Pigneto, Ostiense, Aureliano, Monteverde, Monti, i portachiavi per i check-in automatici degli affitti brevi, sono stati messi fuori o uso o tagliati. Fermare il “giubileo dei ricchi. Sabotiamo la speculazione per difendere il diritto all’abitare, sia a Roma che in tutta Italia. Costruiamo insieme il giubileo dei poveri!”, scrivono in un comunicato gli attivisti .

Poi l’appello alla ministra Daniela Santanché perchè “fare la ministra del Turismo non significa rendere impossibile la vita dei cittadini! Chiediamo un piano nazionale che regoli il fenomeno degli affitti brevi, e che ponga un freno alla fame delle piattaforme. Ma ci rivolgiamo anche alla Chiesa”, scrivono gli attivisti. Poi la grafica con le istruzioni per dare la possibilità ai cittadini di sabotare con le proprie mani i lucchetti che hanno “invaso” le città.

“Manometti anche tu i lucchetti nel tuo quartiere, fallo seguendo questi step: 1)Compra la colla dal ferramenta (o l’artiglio) 2)Sabota i lucchetti con la colla in modo tale da bloccarne il funzionamento, appiccia l’adesivo e lascia sul posto un simbolo di Robin Hood (il cappello, una piuma…) 3)Stai attendo a non farti vedere, Robin Hood è silenzioso…”, scrivono gli attivisti nel comunicato con le istruzioni appese sui lucchetti dei b&b sabotati.

