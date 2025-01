“BISOGNA STARE MOLTO ATTENTI A NON CREARE UNA DIPENDENZA STRATEGICA. E POI TROVO CURIOSO CHE CI SI PREOCCUPI DELLO STRAPOTERE DI AZIENDE COME MICROSOFT E GOOGLE, MA NON SI VEDA LO STESSO RISCHIO IN QUESTO CASO. GLI EUROPEI SI LAMENTANO DI NON AVERE SERVIZI CLOUD E ORA CI ANDIAMO A METTERE NELLE MANI DI UN POTENZIALE NUOVO MONOPOLISTA?”



“Da uomo di azienda dico: attenzione a legarsi a società che dipendono troppo da singole persone e ad affidarsi a possibili monopolisti. Bisogna stare molto attenti a non creare una dipendenza strategica”. Il monito viene lanciato, in un’intervista a Repubblica, da Vittorio Colao, che è stato ministro per l’Innovazione digitale nel governo Draghi, in merito all’accelerazione dei contatti tra governo italiano e la SpaceX di Elon Musk per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink.

I satelliti di Musk sono “una grande sveglia che suona per l’Europa, un monito a realizzare quello che ci siamo impegnati a fare tre anni fa sulla tecnologia spaziale – prosegue -. Se non ci muoviamo in fretta, presto non avremo alternative e saremo costretti ad alzare bandiera bianca. Sarebbe davvero un gran peccato”. Secondo l’ex ministro “servono affidamenti diretti dalla Ue a imprese europee capaci di operare in questo settore per accelerare la creazione di costellazioni che siano in grado di dare agli Stati membri una capacità autonoma.

L’iniziativa europea Iris 2 è in ritardo e procede lentamente – aggiunge -. E poi sarebbe saggio seguire le indicazioni contenute nel rapporto di Mario Draghi sulla competitività: l’osservazione della terra e la sicurezza delle comunicazioni devono diventare pilastri della politica industriale congiunta europea”.

Sarebbe quindi un errore secondo Colao “affidarsi al monopolista di turno. Trovo curioso che ci si preoccupi dello strapotere di aziende, tra l’altro meritevoli, come Microsoft e Google, ma non si veda lo stesso rischio in questo caso. Gli europei si lamentano di non avere servizi cloud e ora ci andiamo a mettere nelle mani di un potenziale nuovo monopolista?”.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Gennaio 7th, 2025 at 13:50 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.