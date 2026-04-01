L’ALLEANZA CON TRUMP È SEMPRE PIÙ “TOSSICA”: IL 54,3% DEGLI ITALIANI PERCEPISCE IL PRESIDENTE USA COME UN FATTORE DI RISCHIO. UN DATO CHE ATTRAVERSA TUTTI GLI SCHIERAMENTI POLITICI, COMPRESI I PARTITI DI MAGGIORANZA (IL 38,5% DEI SOSTENITORI DI FORZA ITALIA, IL 33,3% DI QUELLI DELLA LEGA E IL 23,5% DI FRATELLI D’ITALIA)

L’81,7% degli italiani si sente preoccupato per tutto quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Questa inquietudine non si definisce attraverso un colore politico specifico, perché è una reazione profondamente umana; tuttavia, più spesso si definisce attraverso ciò che ciascuno teme di perdere o di vedere distrutto.

] In una società come la nostra, abituata a una relativa stabilità e a un benessere diffuso, la paura tende a tradursi in ciò che appare più concreto e immediato: la possibilità di un indebolimento economico, di una perdita di potere d’acquisto, di un futuro meno prevedibile.

Il pensiero dei cittadini corre infatti velocemente sulle conseguenze economiche per il nostro Paese – e per il proprio portafoglio- che già si manifestano nell’aumento dei prezzi dei combustibili, delle materie prime e dei beni alimentari (47,6%).

A queste preoccupazioni si affiancano i timori per le ripercussioni sulla vita quotidiana (12,5%) e sul proprio stile di vita (3,8%), segno di una fragilità percepita che tocca la dimensione concreta dell’esistenza.

Accanto a questo piano, tuttavia, riemerge anche una paura più diretta. Un italiano su quattro (25,6%) si sente infatti più esposto rispetto a possibili sviluppi che coinvolgano direttamente il Paese: dall’eventualità dell’invio di militari italiani nei teatri di guerra (9,8%), al rischio di attentati e azioni terroristiche (8,4%), fino al

timore di un allargamento del conflitto con il coinvolgimento di potenze come Russia e Cina (7,4%).

Da qui emerge un ulteriore elemento di inquietudine, più politico ma non per questo meno trasversale: il rapporto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, percepito come un possibile fattore di rischio dal 54,3% degli italiani.

Un dato che colpisce perché attraversa tutti gli schieramenti politici: oltre al dato maggioritario degli elettori dei partiti di opposizione, infatti, questa preoccupazione riguarda anche il 38,5% dei sostenitori di Forza Italia, il 33,3% di quelli della Lega e il 23,5% di Fratelli d’Italia.

Allo stesso tempo, tra le file della maggioranza emerge un 32,4% che considera il rapporto con il leader americano un passaggio obbligato (32.4%). Del resto, quella tra Italia e Stati Uniti è storicamente un’amicizia consolidata, che trascende le singole presidenze.

In questo scenario si inserisce anche il ruolo dell’Europa, percepita da molti come poco incisiva. Non è una novità: già durante l’emergenza Covid era emersa l’immagine di un’Unione distante, fragile e poco reattiva.

Oggi quella stessa percezione sembra riattivarsi. Il 39,9% degli italiani ritiene addirittura che l’Italia dovrebbe trattare direttamente e in autonomia con l’Iran per garantire il passaggio delle navi nel canale di Hormuz, una posizione che, pur non essendo realisticamente praticabile alla luce dei trattati e delle regole europee, segnala un bisogno forte di protezione e di rapidità decisionale.

È un dato che va oltre la sua fattibilità concreta: racconta una domanda di sovranità percepita più che reale, una richiesta di presenza e di efficacia che i cittadini faticano a riconoscere nei livelli sovranazionali.

Quando le istituzioni appaiono lente o distanti, la tentazione di immaginare soluzioni autonome cresce, anche se incompatibili con l’assetto politico ed economico esistente. La distanza geografica dal conflitto contribuisce a questo slittamento tra livelli di paura: ciò che non viene vissuto direttamente sul piano fisico o esistenziale viene rielaborato attraverso categorie più vicine all’esperienza quotidiana.

Così, la guerra smette di essere soltanto una minaccia militare e diventa un fattore di instabilità generale, capace di insinuarsi nelle scelte di vita, nelle aspettative e nella fiducia nel futuro. Questo non significa che siano scomparse paure più profonde o più “primarie”. Piuttosto, esse si manifestano in forme diverse, mediate dal contesto culturale e sociale. La paura, oggi, non è meno autentica: è semplicemente più indiretta, più filtrata, e forse proprio per questo più difficile da riconoscere e da nominare.

Alessandra Ghisleri

per “La Stampa