UN MUSK CONTRO L’ALTRO



Come faremo a costruire ancora le nostre auto elettriche, se per ripicca i cinesi ci negassero le batterie al litio? ha chiesto il Musk di Tesla al Musk di Trump.

Senza contare gli eventuali contro-dazi che potrebbero colpire altri componenti prodotti all’estero, ha ricordato non senza polemica il proprietario di Tesla all’omonimo comproprietario della Casa Bianca.

Si attende a breve la risposta di questo secondo Musk.

Convocherà a Washington l’altro Musk per un incontro a quattr’occhi, da Musk a Musk? Lo licenzierà con un messaggino? O invocherà la mediazione di un Musk ulteriore, un marziano animato dall’Intelligenza Artificiale che alla fine potrebbe risultare il più autentico dei tre?

A essere onesti, di Musk ce ne sarebbe un quarto, che di mestiere fa il capro espiatorio. Anche gli altri oligarchi della tecnologia si sono genuflessi a Trump, eppure non risulta che in giro per il mondo qualche sincero democratico abbia smesso di comprare su Amazon o di usare WhatsApp, né che le azioni di queste aziende siano crollate in Borsa come la Tesla. Forse perché Bezos e Zuckerberg, più furbi o meno narcisi, restano un passo indietro e badano agli affari loro. Invece Musk vorrebbe farsi anche i nostri e, a forza di camminare sull’orlo del baratro, rischia di fare un passo avanti. Sempre che non sia Trump a dargli una spinta.

(da il Corriere della Sera)

