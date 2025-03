“L’UCRAINA PUO’ CONTARE SU DI NOI”



Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. È prevista la partecipazione di almeno 25 leader – ma il numero potrebbe variare – provenienti da vari Paesi. Sarà presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro parteciperà anche la premier Giorgia Meloni, che ha sentito in queste ore il premier britannico. La presidente ribadirà le posizioni già espresse in questi giorni su questo argomento.

«L’Ucraina può contare su di noi»

«Il popolo dell’Ucraina può contare su di noi, ora più che mai», ha scritto Starmer sul suo profilo X, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritrae insieme al leader ucraino Zelensky. Il primo ministro ha sottolineato, infatti, che «il popolo ucraino non sarà mai lasciato solo», e ha ribadito l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a sostenere Kiev con azioni concrete, non solo a parole. La riunione di oggi rappresenta un passo importante per la coalizione dei volenterosi. Una coalizione che, come evidenziato durante l’incontro del 2 marzo scorso alla Lancaster House, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dell’Ucraina anche dopo un possibile accordo di pace con la Russia. In quell’occasione, Starmer, assieme al presidente francese Emmanuel Macron e a Zelensky, aveva presentato la visione di una alleanza tra i Paesi disposti a sostenere Kiev in caso di cessate il fuoco.

«Putin non è serio sulla pace»

Nel messaggio introduttivo al meeting di oggi, Starmer ha accusato Putin di non essersi mai mostrato «serio sulla pace». Anzi, a suo avviso, sta solo «rimandando» la tregua. «Non possiamo consentire al presidente Putin di fare giochetti sull’accordo presentato dal presidente Trump», ha detto premier. Passando poi agli obiettivi degli alleati dell’Ucraina, ha aggiunto: «Se la Russia siederà finalmente al tavolo (della pace), noi dobbiamo essere pronti a sorvegliare il cessate il fuoco per assicurare una pace seria e duratura. Se invece non lo farà, dovremo ricorrere a ogni sforzo vigoroso per intensificare la pressione sulla Russia in modo da garantire la fine di questa guerra».

La telefonata con Macron

Secondo quanto si apprende, prima della conferenza, Starmer ha parlato al telefono con Macron e il premier norvegese Støre. Hanno discusso dei «significativi passi avanti fatti dal presidente Trump e dal presidente Zelenksy su un piano di pace questa settimana».

(da agenzie)

