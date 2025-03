I PIU’ FILO UCRAINI NEL PD, TRA I VENDUTI A MOSCA I LEGHISTI… SUL RIARMO EUROPEO 39% CONTRARI, 28% FAVOREVOLE: MA I SOVRANISTI NON ERANO QUELLI CHE VOLEVANO DIFENDERE I CONFINI? AH, FORSE QUELLO DEL LORO CONTO IN BANCA

Gli italiani al terzo anno di guerra sono emotivamente stanchi della guerra tra Ucraina e Russia. E i sostenitori di Kiev sono crollati al 32%. Mentre il piano di riarmo europeo non piace.

Sono i risultati di un sondaggio di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera.

La maggioranza assoluta (57%) degli elettori italiani non sostiene né l’uno né l’altro dei Paesi belligeranti. Un terzo circa parteggia per l’Ucraina, l’11% invece per la Russia.

Ma il sostegno a Zelensky era il 57% all’inizio della guerra. Quello alla Russia non cambia, mentre l’equidistanza va dal 38% del 2022 al 57% di oggi.

Le opinioni sulla guerra

Naturalmente le opinioni si diversificano in base all’orientamento di voto. Gli elettori del Pd sono in assoluto i più filo-ucraini (59%), seguiti da chi vota Forza Italia (48%) e Fratelli d’Italia (41%), oltre alle altre liste (46%), liste in cui c’è una buona presenza di centristi e di sinistra.

Maggiormente equidistanti gli elettori di Lega e M5S. Il Carroccio è il partito che ha il livello più alto (21%) del sostegno a Mosca. Sulla lite tra Trump e

Zelensky secondo gli italiani il presidente americano si è comportato in maniera intimidatoria e arrogante nei confronti di quello ucraino.

Mentre il 24% pensa che si sia comportato correttamente e complessivamente il 29% non sa esprimersi. Tra gli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia emerge un apprezzamento consistente verso Trump.

ReArm Europe

Sul piano di riarmo dell’Unione Europea vincono i contrari: 39% contro 28%. Gli elettori leghisti sono decisamente sfavorevoli (56% sommando «piuttosto» e «molto» contrari). Quelli di FdI sono maggiormente a favore (48%, il 33% è contrario), assieme agli elettori Pd (46% contro 28%), mentre in Forza Italia sono divisi (35% a favore, 36% contrari). Infine tra gli elettori pentastellati prevale la contrarietà (50%), ma con una quota non irrilevante di favorevoli (30%).

Infine, sui soldati italiani in Ucraina molti non sanno esprimersi (39%), ma il 36% concorda con questa ipotesi, respinta invece dal 26%. I più «interventisti» gli elettori di Forza Italia (60%) e del Pd (58%).

(da agenzie)