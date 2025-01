IL LEADER LEGHISTA NON SI PRESENTA IN AULA, LE OPPOSIZIONI IN RIVOLTA CONTRO IL MINISTRO DEI TRASPORTI



“Salvini torna a bordo!”, lo attaccano da ogni anfratto delle opposizioni. Pd, 5 Stelle, Avs, +Europa, Italia Viva, Azione, tutti scatenati contro il ministro delle infrastrutture che mentre i treni tracollano un’altra volta sparisce.

Dopo il caos di martedì alla stazione Termini oggi nuovi rallentamenti sulla linea Roma-Firenze, nel nodo di Verona, sulla Jonica, a Pomezia, sulla Domodossola-Milano. Ma Salvini non si presenta nemmeno al question time in Parlamento previsto nel primo pomeriggio. Con Matteo Renzi che gli urla “Buffone dimettiti”.

Matteo Renzi era tornato all’attacco rilanciando la petizione on line per chiedere le dimissioni del ministro: “Sei stato al governo più tempo di me, buffone. Da quando tu fai il ministro, è un ritardo continuo. Ma perché non ti dimetti come ti stanno chiedendo migliaia di cittadini?”, controribatte via social a Salvini, che poco prima lo aveva attaccato ricordandogli la promessa non mantenuta di lasciare la politica ai tempi del referendum.

Il leader di Azione Carlo Calenda ha interrogato il governo sul disastro di questi giorni, tra cancellazioni, ritardi biblici e guasti. Ferrovie ha depositato stamani un esposto alla Digos di Roma.

(da agenzie)

