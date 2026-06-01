RACCOLTE APPENA 150.000 FIRME, POCHINE RISPETTO ALLE ASPETTATIVE… SI ARENERA’ COME TANTE ALLA CAMERA VISTO CHE NON HANNO UNA CALENDARIZZAZIONE FORZATA: TANTO RUMORE PER NULLA



In una Montecitorio blindata con i reparti della Polizia schierati, i rappresentanti di Casapound hanno presentato le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. Dapprima i rappresentanti del movimento si sono diretti verso l’ingresso principale della Camera, ma sono stati bloccati in via Uffici del Vicario. Quindi si sono diretti verso piazza del Parlamento e a Palazzo Theodoli hanno depositato i faldoni con le sottoscrizioni.

Tutto si è svolto in modo pacifico, senza scontri e tensioni.

Dal punto di vista procedurale una proposta di legge di iniziativa popolare equivale a quella di un parlamentare poiché entrambe avviano il normale iter legislativo alle Camere. Tuttavia, nella pratica, le proposte dei cittadini subiscono forti rallentamenti e, a differenza di quelle parlamentari, non beneficiano del vincolo di calendarizzazione forzata.

Le proposte dei parlamentari vengono immediatamente assegnate e discusse nelle commissioni. Al contrario, la maggior parte dei progetti popolari rischia di non essere mai calendarizzata, salvo limitate eccezioni, come il regolamento del Senato che impone tempistiche di esame più stringenti.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Giugno 30th, 2026 at 20:31 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.