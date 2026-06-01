PREGLIASCO: “CENTRODESTRA POTREBBE ELEGGERE DA SOLO CAPO STATO, 380 DELEGATI SU 661”
LE ABERRAZIONI DELLA RIFORMA ELETTORALE CON IL PREMIO DI MAGGIORANZA SONO UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA
“Se il centrodestra superasse la soglia per prendere il premio di maggioranza alla Camera e al Senato, sulla carta riuscirebbe ad eleggersi da solo il presidente della Repubblica, senza altre intese.
Con la nuova legge elettorale e in questo scenario – tutto da confermare – stimiamo circa 380 delegati di centrodestra tra deputati, senatori e delegati regionali, su 661 aventi diritto, con un ‘margine’ di 50 voti.
E in realtà, non c’è niente di strano: qualunque maggioranza autosufficiente avrebbe i numeri per eleggere il capo dello Stato a partire dal quarto scrutinio, ovvero con la maggioranza assoluta. Ovviamente questo è un ragionamento in linea di principio, perché essendoci il voto segreto, non è possibile sapere prima se tutti i componenti della coalizione sono allineati”. Lo dice all’ANSA Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend.
Detto ciò, secondo Pregliasco, è “sempre scivoloso parlare di Quirinale con molto anticipo perché ci sono tante variabili da incastrare. Non so, per il centrodestra, quanto senso abbia parlarne ora: da un certo punto di vista, è una mossa che potrebbe spaventare un certo elettorato e compattare le opposizioni. Tant’è che Renzi ha colto la palla al balzo per rivolgere un ulteriore invito a compattare il centrosinistra”.
(da agenzie)
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