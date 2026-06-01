LE ABERRAZIONI DELLA RIFORMA ELETTORALE CON IL PREMIO DI MAGGIORANZA SONO UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA



“Se il centrodestra superasse la soglia per prendere il premio di maggioranza alla Camera e al Senato, sulla carta riuscirebbe ad eleggersi da solo il presidente della Repubblica, senza altre intese.

Con la nuova legge elettorale e in questo scenario – tutto da confermare – stimiamo circa 380 delegati di centrodestra tra deputati, senatori e delegati regionali, su 661 aventi diritto, con un ‘margine’ di 50 voti.

E in realtà, non c’è niente di strano: qualunque maggioranza autosufficiente avrebbe i numeri per eleggere il capo dello Stato a partire dal quarto scrutinio, ovvero con la maggioranza assoluta. Ovviamente questo è un ragionamento in linea di principio, perché essendoci il voto segreto, non è possibile sapere prima se tutti i componenti della coalizione sono allineati”. Lo dice all’ANSA Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend.

Detto ciò, secondo Pregliasco, è “sempre scivoloso parlare di Quirinale con molto anticipo perché ci sono tante variabili da incastrare. Non so, per il centrodestra, quanto senso abbia parlarne ora: da un certo punto di vista, è una mossa che potrebbe spaventare un certo elettorato e compattare le opposizioni. Tant’è che Renzi ha colto la palla al balzo per rivolgere un ulteriore invito a compattare il centrosinistra”.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Giugno 30th, 2026 at 20:33 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.