Un discorso diverso riguarda la vicenda del generale libico Almasri, accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino su mandato internazionale, lasciato libero e rimpatriato. Qui la faccenda diventa complicata. E i vari livelli – d’intelligence, politici, giudiziari – un po’ si intrecciano, un po’ vanno in cortocircuito.

Sulla scarcerazione dell’alto militare è polemica. In procura a Roma arriva un esposto e il procuratore capo indaga il governo e trasmette il fascicolo al tribunale dei ministri. Gli 007 italiani sono stupiti «dalla velocità e dalla semplicità» con cui si è mossa la magistratura capitolina. Le agenzie di intelligence all’estero, sostengono, hanno trovato l’iniziativa bizzarra. «Voi italiani siete sempre davanti a tutti», scherzano.

Certo è che la comunicazione del caso è stata farraginosa.

Quando l’aereo dei servizi segreti era in volo verso la Libia, ancora si diceva che il ministero della Giustizia stesse valutando. A fare chiarezza arrivano fonti attendibili degli 007, che forse hanno “peccato” di eccessiva «trasparenza». In gioco c’erano «interessi di Stato».

«Se non fosse stato riportato a casa Almasri, sarebbero stati messi a rischio gli interessi degli italiani, compresi quelli dell’Eni.

La questione dei clandestini?

Non c’entra nulla».

Almasri viene arrestato, la procura generale libica invia una nota verbale «al ministro degli Esteri e alla procura generale di Roma». Chiede la scarcerazione del generale, già sottoposto a una loro indagine. I servizi italiani avrebbero potuto portarlo a Cipro o a Malta, «ma avrebbe voluto dire coinvolgere un altro Stato». A decidere cosa fare in Italia è stato il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano, che ha ovviamente informato la premier. Dall’intelligence ribadiscono: «C’era in gioco la sicurezza dello Stato».

