“IL GOVERNO DEVE CHIARIRE CHI HA USATO IN MODO ILLEGALE QUESTO TROJAN POTENTISSIMO. È PEGGIO DELLE SPIE DELLA DDR, ENTRANO NEI TELEFONINI DI GIORNALISTI E POLITICI” … LA BORDATA CONTRO MANTOVANO (“VUOLE REGOLARE I CONTI CON LO VOI: USANO LE ISTITUZIONI PER FARSI LA GUERRA”), NORDIO E PIANTEDOSI IN MERITO AL RILASCIO DI ALMASRI: “HANNO FATTO UNA FIGURA INDECOROSA. IL POSTO DI QUEL KILLER È IL CARCERE”



Matteo Renzi, sposando la linea Trump sulla Corte penale internazionale l’Italia rischia l’isolamento in Europa?

«Sì. Ma più che l’isolamento internazionale temo l’impazzimento istituzionale interno. L’Italia di Meloni assomiglia a una Repubblica delle banane».

Non sta esagerando?

«Non ho mai usato certi toni. Se lo faccio adesso, ho le mie ragioni».

Quali sono?

«Solo nell’ultima settimana i servizi segreti denunciano la procura di Roma. Il governo compra un software che viene usato contro giornalisti. Il sottosegretario Mantovano manda pizzini alla Rai sui voli di Stato per attaccare il procuratore di Roma Lo Voi. Bruno Vespa fa il portavoce del governo, senza ritegno, in prima serata, ma la Vigilanza Rai è bloccata dall’ostruzionismo della maggioranza. E poi la vergogna morale e politica della Meloni su Almasri».

Lei da premier cosa avrebbe fatto?

«Il posto di quel killer è il carcere: è un torturatore, un violentatore di bambini. Se però c’è un interesse nazionale, la premier deve dirlo in Aula. O mettere il segreto di Stato. Lei invece è scappata».

C’è stato un dibattito parlamentare.

«Nel quale Piantedosi ha negato che Almasri sia collegato all’immigrazione. Nordio ha scelto il latinorum dei cavilli. Hanno fatto una figura indecorosa».

Pensa che questa vicenda la danneggerà?

«Lei è una influencer, non una statista. Non ha voluto sporcare la sua immagine: aveva dichiarato guerra ai trafficanti di uomini dal palco di Atreju. E invece i trafficanti li scarcera col volo di Stato».

Ha mandato il ministro della giustizia e quello dell’Interno.

«Una statista viene in aula, lei non lo è. Ma per tutti gli influencer c’è un pandoro che prima o poi fa svanire l’incantesimo, come dimostra il caso di Chiara Ferragni».

Come valuta l’allineamento a Trump sulle sanzioni alla Corte penale internazionale?

«È un errore politico. Strizza l’occhio a Trump offrendosi come suo scendiletto. Minare l’unità europea fa solo danni all’Italia, anche sulla partita dazi».

Casini teme che i sovranisti nostrani legati a Musk ci porteranno nelle braccia di Putin.

«Meloni e Salvini sono stati putiniani per anni, poi hanno cambiato idea. Non hanno bandiere, sono banderuole. Putin e Trump faranno la pace a breve. È più facile che si separino le strade di Musk e Trump. Una poltrona per due va bene al cinema, non alla Casa Bianca».

Chi ha utilizzato Paragon, lo spyware israeliano?

«Il governo deve chiarire chi ha usato in modo illegale questo trojan potentissimo. Tra tutte le vicende questa mi pare la più preoccupante. È peggio delle spie della Ddr, perché entrano nei telefonini di giornalisti e politici».

Non esclude che possa essere stata una Procura?

«Ma in quel caso il governo deve dirci chi ha dato a quella procura il trojan. La polizia, i carabinieri, la Finanza o la penitenziaria? Da queste quattro non si scappa. Il governo è reticente. È una vicenda che non può finire a tarallucci e vino».

Salvini lo spiega come un regolamento di conti tra servizi.

«Sì, ma è tutta colpa di chi gestisce i servizi, cioè di Palazzo Chigi. Hanno creato un clima di guerriglia interna. C’è una caccia all’uomo senza precedenti. Hanno infettato anche le agenzie di sicurezza con la loro concezione privatistica delle istituzioni».

Cosa pensa della denuncia del Dis contro la Procura di Roma?

«Mai vista una cosa del genere. I servizi e le procure devono collaborare, non denunciarsi. Ma c’è la mano di Mantovano che vuole regolare i conti con Lo Voi: usano le istituzioni per farsi la guerra».

Ma accludere quell’atto riservato sull’intercettazione dei servizi nel caso Caputi non è stato un errore da parte del procuratore Lo Voi?

«Non tocca a me dirlo. Io so che nei paesi civili servizi e giudici collaborano, anche quando ci sono errori. Nella Repubblica delle Banane si fanno la guerra».

Quindi teme rischi per la nostra democrazia?

«Temo la maionese impazzita. Le sorelle d’Italia governano il Paese come fosse una sezione di Fratelli d’Italia, ma le istituzioni meritano più rispetto».

(da La Repubblica”)

