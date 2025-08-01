IL “GIALLO” DELLE AUTO: IN TEORIA SI APPLICA LA TARIFFA DEL 15%, MA LA RIDUZIONE ENTRERÀ IN VIGORE “QUANDO L’UE ABBASSERÀ I SUOI DAZI SUI VEICOLI AMERICANI… L’EUROPA CONFERMA L’IMPEGNO AD ACQUISTARE 750 MILIARDI DI PRODOTTI ENERGETICI AMERICANI (IMPOSSIBILE, NON C’È ABBASTANZA OFFERTA) E AGGIUNGE 40 MILIARDI DI DOLLARI IN CHIP. UNA FETTINA DI CULO, NO?



Dopo più di tre settimane dal vertice in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno definito i termini dell’“Accordo quadro” per definire le relazioni

commerciali e chiudere la guerra dei dazi.

Confermati i punti-chiave dell’intesa siglata dai due presidenti: gli Usa applicheranno un’aliquota massima del 15% sulla maggior parte dei prodotti importati dall’Unione europea, che a sua volta azzererà i suoi dazi su tutti i prodotti industriali americani. Confermato lo “sconto” per una serie di prodotti Ue,

come gli aeromobili e la loro componentistica, i farmaci generici e i loro ingredienti, e i precursori chimici.

Tasse al 15% sull’export di vini e superalcolici

Ma tra i beni elencati al punto 2 non risultano i vini e i superalcolici, che dunque saranno sottoposti a dazi del 15%, anche se nel documento si legge che «gli Stati Uniti e l’Unione europea concordano di considerare altri settori e prodotti importanti per le loro economie» che potrebbero essere aggiunti alla lista dei beni sottoposti soltanto ai dazi ridotti da «nazione più favorita».

«Non è la fine del processo – ha commentato Ursula von der Leyen – continueremo a lavorare con gli Stati Uniti per

concordare ulteriori riduzioni tariffarie, per identificare ulteriori aree di cooperazione e per favorire un maggiore potenziale di crescita economica».

Il nodo auto

Gli Usa hanno inoltre assicurato che i dazi applicati su farmaci, semiconduttori e legname non supereranno il 15%. Stesso discorso per le auto e la relativa componentistica, con la riduzione che entrerà in vigore quando l’Ue abbasserà i suoi dazi sui veicoli americani. Per quanto riguarda il settore siderurgico, Stati Uniti e Unione europea hanno concordato di lavorare in tandem per affrontare il tema della sovraccapacità, fissando quote per l’export di acciaio e alluminio europei verso gli Usa

Gas, petrolio e chip dagli Usa per 750 miliardi

Sul fronte energetico, l’Europa conferma l’impegno ad acquistare entro il 2028 un volume di 750 miliardi di dollari di prodotti americani tra gas naturale liquefatto, petrolio e forniture in ambito nucleare, oltre a 40 miliardi di dollari di chip. Scritto nero su bianco anche l’impegno a investire negli Usa 600

miliardi di dollari in settori strategici nei prossimi tre anni. Non ci sono cifre, invece, in ambito militare, ma l’Ue «prevede di aumentare significativamente gli acquisti nel campo della Difesa»

(da agenzie)

