Crescita record del 2 per mille per il Pd. Al 31 luglio 2024 ha raccolto 1.758.613 euro con un aumento di 75.902 scelte rispetto al 31 luglio dello scorso anno. Si tratta di una conferma ma non solo.

Dopo l’abolizione dei rimborsi elettorali, il 2 per mille è l’unica forma di finanziamento pubblico rimasta ufficialmente a disposizione dei partiti, una scelta che viene fatta in modo volontario dalle e dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi.

Alla fine del 2023 il Pd aveva raccolto 8.118.192 euro mentre il secondo partito, Fratelli d’Italia, ne aveva incassati 4.807.551. Una distanza che, se dovesse essere confermata la tendenza dei primi sette mesi del 2024, potrebbe aumentare ancora.

In base ai dati di fine luglio il Pd ha ottenuto 495.021 scelte per un equivalente economico di 7.530.654,96 euro (con un imponibile totale di 3.765.327.478 euro).

Al 31 luglio 2023, il numero di scelte per il Pd fu di 419.119 con un equivalente di 5.772.041 euro (e un imponibile di 2.886.020.786 euro).

«È un record storico per il Pd da quando esiste il 2×1000», sottolinea Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale del partito.

A spiegare il record, secondo il tesoriere dem sono quattro elementi: «Durante la campagna elettorale abbiamo avuto un ritorno chiaro di persone che tornavano a scegliere il 2 per mille per il Pd perché la nostra comunità si è sentita rappresentata da una linea politica netta su lavoro, sanità e diritti. In secondo luogo c’è stato il fattore Elly con un affetto nei suoi confronti e il desiderio di dare una mano.

Dallo scorso anno, infatti, il Pd ha deciso di restituire ai territori l’aumento dei fondi arrivati attraverso il 2 per mille secondo quella che Fina definisce «una ripartizione premiale» calcolata in base all’aumento realizzato nelle varie province.

Alla fine «il 70 per cento della crescita è stata inviata ai territori e il resto utilizzato a livello centrale. Questo ha fatto sì che la rete presente a livello locale abbia sentito ancora più sua questa forma di raccolta e si sia impegnata ancora di più quest’anno», spiega Fina.

Quello che infatti spiega il successo costante del Pd nella raccolta del 2 per mille è proprio la rete presente sul territorio formata da migliaia di circoli, amministratrici e amministratori locali, feste dell’Unità, iscritte e militanti.

Per il Pd il 2 per mille rappresenta l’80% del bilancio. Nessuna nostalgia del finanziamento pubblico? A questa domanda Fina risponde in modo netto: «Bisogna prima aprire una discussione per arrivare a una legge sui partiti definendo la loro organizzazione in totale trasparenza. Solo dopo si può affrontare la questione del finanziamento pubblico».

