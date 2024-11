SE GLI ELETTORI DI SINISTRA SONO COMPATTI NELL’APPOGGIARE KAMALA, CHI HA VOTATO PER IL GRUPPO DI DESTRA DEI “PATRIOTI” NON È COSÌ CONVINTO NEL SOSTENERE IL TYCOON: TIFA TRUMP IL 45% DEI MAL-DESTRI MA IL 41% DI ESSI E’ PRO-KAMALA…IL 64% DI CHI HA SCELTO IL PPE SOSTIENE LA HARRIS



Più della metà dei cittadini europei tifa Kamala Harris: per il 57% la loro candidata favorita è la vicepresidente democratica, mentre solo il 25% sostiene Donald Trump. Il rimanente 18% non sceglie nessuno dei due. E’ quanto emerge da un sondaggio su cosa pensano in Europa dell’imminente voto americano, condotto da Polling Europe, una società di ricerca con sede a Bruxelles, nata dalla collaborazione di Swg e OpinionWay, due enti di ricerca sociale e di mercato, uno italiano e uno francese.

Ma lo studio riserva anche alcune sorprese: se gli elettori della sinistra sono compatti nell’appoggiare la candidata democratica, chi ha votato i Patrioti non è così convinto nel sostenere il tycoon. Secondo il sondaggio tra gli elettori di Left, Kamala vince con 65% a 14, tra i socialisti con 77% a 14, tra i Verdi con 68% a 20%.

Anche chi ha dato fiducia ai popolari europei fa affidamento a Harris, con un 64% contro il 23% che spera in Trump. Sono invece spaccati a metà gli elettori del gruppo sovranista dei Patrioti per l’Europa: chi tifa Trump è il 45% degli intervistati ma Harris può contare sul sostegno comunque del 41%. Questo sondaggio – si legge nella nota informativa – è stato condotto online attraverso Metodo CAWI su un campione rappresentativo della popolazione sopra i 18 anni dell’Unione Europea, con 5.059 interviste complete, distribuito proporzionalmente alla popolazione del 27 paesi dell’Ue.

(da agenzie)

