Governo Meloni bocciato in sicurezza : più della metà degli italiani ritiene che la destra abbia fallito l’obiettivo securitario . È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato

questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

Alla domanda di un giudizio sulla gestione della sicurezza n questi tre anni di Governo Meloni, il 55% degli elettori di ogni schieramento politico ritiene che la situazione sia peggiorata : soltanto il 12% della popolazione italiana si sente più sicuro con la destra governo.

Anche tra gli elettori di maggioranza il giudizio non sembra essere tanto più positivo : il 65% di chi vota partiti di governo ritiene che la situazione della sicurezza sia rimasta invariata o che sia peggiorata e soltanto il 35% degli elettori di governo si sente più sicuro . Giudizio decisamente negativo per gli elettori di centrosinistra : quasi il 70% boccia il governo sulla sicurezza.

Tra le cause principali dell’insicurezza in Italia ci sono le difficoltà economiche, la disoccupazione e la gestione dell’immigrazione. I reati che più preoccupano gli italiani sono i furti e le rapine (82%), omicidi e femminicidi (65%) violenze sessuali (47%) e truffe (45%} , salgono le preoccupazioni per i reati commessi dai minori (24%).

(da agenzie)

