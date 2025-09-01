IL COMICO ESPLODE: “NON DEVE DIRE ‘STE STRONZATE, IN QUESTA GUERRA NON CI DEVE ESSERE UN CONTRADDITTORIO PERCHÉ NON È UNA GUERRA, C’È SOLO UN ESERCITO, NESSUNO DEVE CONTRADDIRE LA VERITÀ CHE STIAMO VEDENDO DA MESI. VOLETE LA TERRA DEI PALESTINESI, L’AVETE SEMPRE VOLUTA, BUGIARDI, ASSASSINI. VE NE FOTTETE DELL’ONU E DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE”



Durante la puntata di ieri sera, 16 giugno, di “È sempre Cartabianca” è andato in onda un accesissimo scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele.

Il tema del dibattito era Gaza e quello che sta accadendo lì. E proprio nel giorno in cui l’Onu ha rilasciato un nuovo report, in cui accusa apertamente Israele di genocidio, Mizrahi ha continuato a contestare i numeri del massacro. Iacchetti non si è tirato indietro e ha denunciato, anche con parole forti, il massacro che Israele sta compiendo contro i palestinesi

E proprio durante il dibattito ecco che volano accuse pesanti.

“In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio perché non è una guerra, c’è solo un esercito, non ci deve essere un contraddittorio, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi. Nessuno deve contraddire”, ha dichiarato a gran voce il conduttore. “Enzo, lei è un fascista”, ha replicato Mizrahi. “Cosa hai detto, ston*o? Vengo giù, e ti prendo a pugni, lo so che sei sotto qua eh. Io fascista?”, ha aggiunto ancora furioso Iacchetti.

Berlinguer, che non aveva sentito le parole del presidente della Federazione Amici di Israele, ha provato a calmare gli animi senza ottenere grandi risultati.

(da agenzie)

