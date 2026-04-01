ADDIRITTURA GLI STATI UNITI SONO CONSIDERATI COME UNA MINACCIA MAGGIORE DELLA CINA – L’OPINIONE PIÙ NEGATIVA NEI CONFRONTI DEGLI STATI UNITI È STATA ESPRESSA DAGLI SPAGNOLI: PIÙ DELLA META’ AFFERMA CHE WASHINGTON RAPPRESENTA UNA MINACCIA PER L’EUROPA



Secondo un nuovo sondaggio di Politico Pulse condotto in sei importanti Paesi dell’Ue, gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump sono percepiti più come una minaccia che come un alleato.

Solo il 12% degli intervistati a marzo in Polonia, Spagna, Belgio, Francia, Germania e Italia considerava gli Stati Uniti un alleato stretto, mentre il 36% li vedeva come una minaccia. Al contrario, la Cina è percepita come una minaccia dal 29% degli intervistati nei sei Paesi.

A livello nazionale, la minaccia proveniente da Washington ha superato quella proveniente da Pechino in quattro Paesi, con i soli intervistati in Francia e Polonia che hanno percepito una minaccia maggiore da parte della Cina.

Il sondaggio European Pulse, condotto da Cluster17 per Politico e beBartlet, ha intervistato 6.698 europei in Spagna, Germania, Francia, Italia, Polonia e Belgio dal 13 al 21 marzo. In Spagna, l’opinione più negativa nei confronti degli Stati Uniti è stata espressa dal 51% degli intervistati, che ha affermato che Washington rappresenta una minaccia per l’Europa, la percentuale più alta tra tutti i partecipanti al sondaggio.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Aprile 9th, 2026 at 21:16 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.