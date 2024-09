“DRAGHI HA DETTO LA VERITÀ QUANDO HA INVITATO L’UE AD APRIRSI”



Si tratta di una classica storia di intrighi politici, ma, in fondo, è anche la storia di una rottura nelle relazioni franco-tedesche. Ursula von der Leyen, presidente tedesca della Commissione europea, si è sbarazzata di Thierry Breton, commissario francese per l’industria.

Si è dimesso lunedì. Nella sua lettera di dimissioni ha scritto che von der Leyen si era rivolta a Emmanuel Macron per chiedergli di nominare un altro candidato. La von der Leyen aveva minacciato, in caso contrario, di degradare Breton. Dopo le dimissioni, Macron ha seguito l’ordine della von der Leyen e ha nominato Stéphane Séjourné, il ministro degli Esteri francese uscente.

Per Marine Le Pen e il suo Rassemblement National, la storia dell’umiliazione della Francia per mano di un “kommissar” tedesco è un regalo. Sembra confermare tutto ciò che ha sempre detto sull’UE – la versione francese della storia di un’Unione gestita come un racket tedesco.

Jean Quatremer, il più longevo dei corrispondenti da Bruxelles, twitta di non aver mai visto nulla di simile nei suoi oltre quarant’anni di esperienza

Nemmeno io. Ci sono stati molti disaccordi franco-tedeschi in passato. Ma mai una tale mancanza di rispetto.

Ho visto un’intera generazione di corrispondenti esteri a Bruxelles non assistere ad alcuna prova tangibile della cooperazione franco-tedesca, per poi sorprendersi quando improvvisamente si è risvegliata, come nel 2020, quando Emmanual Macron e Angela Merkel hanno proposto congiuntamente un fondo di recupero per aiutare gli Stati membri a superare la pandemia.

La relazione è stata per lo più tranquilla, ma sempre in agguato sullo sfondo. I leader si sono trattati con rispetto anche quando non erano d’accordo.

Ricordo una conversazione con Wolfgang Schäuble, il defunto ministro delle Finanze tedesco sotto la Merkel, che criticava le politiche fiscali dei Paesi dell’Europa meridionale, ma escludeva esplicitamente la Francia.

Il motivo era interamente politico. Qualsiasi atteggiamento diverso sarebbe stato considerato un cattivo stile diplomatico.

L’era della moderazione bilaterale è finita. L’attuale ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha recentemente avvertito la Banca Centrale Europea di non salvare la Francia in caso di crisi finanziaria. Per chi segue le questioni finanziarie e monetarie, è come se stesse cercando di innescare una corsa ai titoli francesi.

La manovra di Von der Leyen è di tipo più classico: una battaglia di potere per sconfiggere un avversario

C’è un retroscena nella loro rivalità. Breton ha avuto un ruolo determinante nel fallimento della von der Leyen nel far nominare uno dei suoi più stretti alleati come inviato dell’UE per le piccole e medie imprese

Breton ha fatto un commento cinico su X quando von der Leyen ha ricevuto solo un tiepido sostegno dalla CDU per la sua nomina.

Forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo tweet di agosto, in cui suggeriva che l’intervista di Elon Musk a Donald Trump avrebbe potuto costituire una violazione del Digital Markets Act dell’UE. La Von der Leyen ha fatto sì che la Commissione pubblicasse una ritrattazione formale.

Io stesso penso alla von der Leyen e a Breton come Henry Kissinger pensava all’Iran e all’Iraq. Perché non possono perdere entrambi? Trovo che i due abbiano sbagliato in modo equidistante.

Insieme, sono stati responsabili delle politiche più sbagliate nei 66 anni di storia dell’UE.

Sotto la loro guida l’UE ha approvato regolamenti che la tengono intrappolata nell’età della pietra digitale, in particolare la legge sui mercati digitali e il regolamento sull’intelligenza artificiale.

Insieme al regolamento sulla protezione dei dati, un atto di zelo normativo approvato dalla Commissione precedente, la lotta dell’UE contro tutto ciò che è digitale sta iniziando ad avere effetti macroeconomici. Poiché le vecchie industrie europee non possono più competere con la Cina, non ci sono nuovi settori in cui l’UE possa diversificarsi, perché la Commissione ha eretto grandi barriere normative.

Altri potenziali conflitti si prospettano per Francia e Germania. Se Friedrich Merz diventerà cancelliere tedesco, come sembra sempre più probabile, la sua principale priorità politica europea sarà quella di annullare la scadenza del 2035 per la vendita di auto a carburante, di annullare i dazi sulle auto cinesi e di rimandare gli incombenti obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE.

L’industria automobilistica rischia di incorrere in multe per 15 miliardi di euro, poiché è in procinto di violare gli obiettivi di emissione del 2025. I tedeschi faranno di tutto per tenere a galla la loro industria automobilistica in difficoltà. L’unità dell’UE non è la loro priorità. E nemmeno lo sono le relazioni franco-tedesche.

Sospetto che la von der Leyen sosterrà Merz. La Francia si opporrà, insieme all’Italia. Questa è la linea del futuro conflitto. Mario Draghi, l’ex primo ministro italiano, ha detto la verità al potere la scorsa settimana quando ha invitato l’UE a rivedere la sua regolamentazione e ad aprirsi alle tecnologie del XXI secolo. Le recenti leggi dell’UE non sono solo invasive e onerose, ma anche incoerenti e semplicemente mal redatte.

Vedo l’UE entrare in un’epoca di declino secolare, lasciata indietro da Stati Uniti e Cina, le due superpotenze del XXI secolo. Forse è troppo chiedere all’UE di partecipare alla competizione. Ma sotto la guida della von der Leyen l’UE è regredita. Il rapporto di Draghi ha un tono più educato di quello che ho io in questa sede, ma non per questo è meno severo nel suo verdetto.

La Von der Leyen definisce la priorità politica dell’UE come il sostegno all’Ucraina, il che mi sembra fuorviante. L’UE non è una potenza militare e non può fornire armi. Non ha nemmeno il potere di aumentare le tasse o di emettere debito. Se non aggiusta l’economia, non sarà un luogo in cui valga la pena di entrare.

Per gli europei che si sentono felici di vedere Breton andare via, fate attenzione a ciò che desiderate. Questa è in definitiva una battaglia tra due perdenti, uno dei quali è stato messo al tappeto e l’altro zoppica per altri cinque anni senza una strategia. Non ci sono vincitori.

(da agenzie)

