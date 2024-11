SINDACA DI ASSISI, PACIFISTA E CATTOLICA, È RIUSCITA A METTERE INSIEME PD E M5S… LA BATTAGLIA SULLA SANITA’ PUBBLICA HA GIOCATO UN RUOLO DECISIVO



Stefania Proietti è sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia. Una candidata civica, senza tessere di partito

Proietti è riuscita nell’ardua impresa di mettere d’accordo l’intero «campo largo»

«Un’alleanza – spiega Proietti – senza divisioni. Un progetto civico e aperto. Renzi e Calenda? Sono con noi. Il simbolo di Azione è in una delle liste civiche, mentre quello di Italia viva non c’è ma ci sono i suoi candidati».

Nata ad Assisi 49 anni fa, Proietti si è laureata in ingegneria meccanica all’università di Perugia e ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria industriale e un master di II livello in gestione dei sistemi energetici. È ricercatrice universitaria su temi legati alla sostenibilità e al cambiamento climatico.

Sposata, due figli maschi, nel 2016 approda alla politica da civica e viene eletta sindaca di Assisi – sostenuta dal Partito democratico e due liste civiche. Nel 2021 è stata confermata per un secondo mandato, stavolta anche con l’appoggio del M5S. Nello stesso anno è stata eletta anche presidente della Provincia di Perugia.

Pacifista e cattolica, nel suo programma l’accento è sulla sanità: «C’è stato uno smantellamento graduale di quella pubblica che non riesce più a garantire le prestazioni minime essenziali». Non a caso, per la chiusura della campagna con i big (Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni) ha voluto un presidio di fronte all’ospedale di Terni.

(da agenzie)

