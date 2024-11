MALE LEGA E FORZA ITALIA



Michele De Pascale vince con il 56,8% contro Elena Ugolini con un distacco di quasi 17 punti percentuali, oltre ogni rosea previsione.

Vediamo i risultati dei partiti

Iniziamo dal Centrodestra

Fratelli d’Italia, rispetto alle Europee di giugno, scende dal 28% al 23,8%, la Lega dal 6,5% al 5,3%. Forza Italia dal 6.1% al 5,6%.

Il Centrosinistra

Altro risultato bool del Pd che dal 36,1% delle Europee di giugno arriva alla quota stratosferica del 42,9%

Il M5S scende dal 7,2% al 3,5%, AVS dal 6,5% al 5,3%

